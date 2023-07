Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt mehrmals und muss in die Klinik

Ein 54-Jähriger aus Rohrbach stürzte mehrmals mit seinem E-Bike. Neben ihm lag eine Schnapsflasche. Passanten riefen Polizei und Rettungswagen.

Ein 54-jähriger Rohrbacher war am Mittwoch gegen 20.30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rohrbach und Waal unterwegs, als von Zeugen beobachtet wurde, wie er mehrfach stürzte, wieder aufstieg und dann letztlich neben seinem Pedelec auf der Straße liegen blieb. Mehrere Passanten eilten zu Hilfe, berichtet die Polizei. Die Ursache des Sturzes konnte bei Eintreffen der Polizeistreife der Polizei Pfaffenhofen und des Rettungswagens relativ unschwer festgestellt werden, da eine Schnapsflasche auf der Straße neben dem Verunfallten stand. Der verletzte Pedelecfahrer wurde mit dem Rettungswagen in die Ilmtalklinik gerbracht, wo dann auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nun kommt auch noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auf dem Fahrer des E-Bikes zu, das leicht beschädigt durch die Passanten an die Adresse des Verunglückten gebracht wurde. (AZ)