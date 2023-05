Bub läuft vor ein Auto, doch ein 89-Jähriger reagiert blitzschnell

Ein Achtjähriger ist in Rohrbach direkt vor ein Auto gelaufen. Weil der 89-jährige Fahrer blitzschnell reagiert hat, ging der Unfall glimpflich aus.

Großes Glück hatte am Sonntagvormittag ein achtjähriger Junge aus Düsseldorf, der mit seiner 43-jährigen Mutter zu Besuch in Fahlenbach war. Das Kind lief laut Polizei aus einem Anwesen in eine Hofeinfahrt und von dort aus direkt hinter einer Hecke hervor auf die Straße. Dort war zur selben Zeit ein 89-jähriger Autofahrer unterwegs.

Er erkannte das Kind erst im letzten Moment, bremste aber sofort. Eine leichte Kollision konnte er laut Polizei trotzdem nicht mehr verhindern. Weil der Autofahrer langsam fuhr und schnell reagiert hat, wurde der Junge nur leicht verletzt. Vorsorglich kam er in die Kinderklinik nach Neuburg. Am Auto entstand kein Schaden. (AZ)