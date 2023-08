Ein Verletzter bei Unfall auf der Autobahn A9

Bei einem Unfall auf der Autobahn A9 bei Rohrbach am Sonntag sind zwei Autos zusammengestoßen. Zum Hergang des Unfalls gibt es zwei Versionen.

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr waren ein 32-Jähriger aus Warschau und ein 66-jähriger Mann aus Jena auf der Autobahn A9 in Richtung München unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Rohrbach-Osterried sind laut Polizei beide Fahrzeuge zusammengestoßen, wodurch beide Autos die Mittelleitplanke touchierten. Der Jenaer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Eine Spur auf der Autobahn A9 musste eine halbe Stunde lang gesperrt werden

Gegenüber der Polizei schilderten beide Fahrer unterschiedliche Versionen zum Unfallhergang. Während der Pole angab, dass der andere Fahrer aufgefahren sei, gab der 66-Jährige an, dass ihn der Pole beim Spurwechsel übersehen haben. Eine Fahrspur musste eine halbe Stunde lang für den Verkehr gesperrt werden.