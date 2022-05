Kind auf Fahrrad verletzt sich bei Unfall schwer

Eine Autofahrerin stieß in Rohrbach mit einem zwölfjahrigen Farradfahrer zusammen. Das Kind wurde verletzt und auch Sachschaden entstand.

Eine 47-jährige Frau aus Rohrbach fuhr am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto auf der Waaler Straße in Rohrbach ortsauswärts, als ein zwölfjähriger Junge auf seinem Fahrrad aus der Perusastraße kommend plötzlich ihre Vorfahrt missachtete und nach links in die Waaler Straße einbog.

Polizei: 5300 Euro Schaden bei Unfall in Rohrbach

Die Fahrerin des Autos konnte eine Kollision direkt im Einmündungsbereich nicht mehr verhindern und das Kind stürzte, wobei es sich unter anderem Verletzungen am Rücken zuzog. Zu dem erstbehandelnden Rettungswagen wurde ein Hubschrauber mit Notarzt hinzugezogen und der Junge daraufhin in das Klinikum Ingolstadt gebracht. Wie die Polizei berichtet, entstand ein Sachschaden von rund 5300 Euro. (nr)