Nachbarn wollen nur ihre Ruhe - und werden geschlagen

Die Feier einer Großfamilie in Rohrbach geriet am Wochenende aus dem Ruder. Wie es dazu kam, dass es schließlich fünf Verletzte gab.

Am Samstagabend feierte eine Großfamilie mit Freunden in der Perusastraße in Rohrbach ein lautstarkes größeres Fest. Gegen 20.30 Uhr fühlten sich mehrere unmittelbare Nachbarn so gestört, dass diese gemeinsam zu den Feiernden hinübergingen und um ein bisschen Ruhe baten. Hierbei kam es sofort zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Nachbarn und der Feiergesellschaft, berichtet die Polizei.

Feier in Rohrbach: Polizei muss eingreifen

Im Rahmen dieses Gespräches kamen plötzlich zwei Frauen von der Gesellschaft hinzu und attackierten einen der Nachbarn mit Fäusten. Dieser konnte den Schlägen gerade noch ausweichen. Ein zweiter Nachbar sah dies und wollte dem Angegriffenen helfen. Daraufhin kamen weitere Personen von der Gesellschaft hinzu und schlugen den helfenden Nachbarn zu Boden. Damit nicht genug, wurde dieser am Boden liegend weiter mit Füßen und Fäusten geschlagen. Im Anschluss gingen die Feiernden zurück auf ihr Grundstück. Während die Nachbarn auf der Straße vor dem Anwesen auf das Eintreffen der Polizei warteten, flog plötzlich eine Glasflasche von der Feiergesellschaft auf die wartenden Nachbarn. Diese Flasche schlug kurz vor einer Person auf die Straße auf und zerbrach. Im Anschluss wurde ein Nachbar von einer Glasscherbe dieser Flasche am Bein getroffen und verletzte sich dabei.

Fünf Menschen werden in Rohrbach leicht verletzt

Kurz darauf traf die alarmierte Polizei mit mehreren Streifenwägen und einem Rettungsdienstwagen am Einsatzort ein und beruhigte die Situation vor Ort. Die Feier wurde im Anschluss durch die Polizei aufgelöst und alle Personalien festgehalten. Insgesamt wurden durch die Auseinandersetzung fünf Personen leicht verletzt, wobei jedoch niemand im Klinikum behandelt werden musste. Weitere Ermittlungen müssen jetzt den genauen Tathergang an diesem Abend klären, teilt die Polizei mit. (AZ)