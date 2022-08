NR-Kolumne einer Vierfach-Mama: Die Stoppuhr läuft beim Elterngespräch

Kirstin Puppe aus Rohrbach ist Vierfach-Mama und wird in den nächsten Wochen erzählen, welche großen undkleinen Herausforderungen zu meistern sind. In Teil 2 unserer Kolumne dreht sich alles ums Homeschooling.

Eigentlich läuft es bei uns doch gut. Diesen Satz benutzten mein Mann und ich häufig, während des Homeschoolings und der Zeit, in der sich das Leben lediglich auf die Personen im Haushalt beschränkte. Warum wir ihn so oft nutzten? Weil er einfach zutraf.

Familie aus Rohrbach erlebte die Zeit des Lockdowns als sehr angenehm

Wir erlebten die Zeit des Lockdowns, die für viele Menschen zurecht die Hölle war, als sehr angenehm. Alles wurde entschleunigt. Bei uns war immer jemand zum Spielen da, zum Reden und auch zum Streiten. Letzteres wurde wider Erwarten jedoch nicht oft gebraucht. Wenn ich über das Thema Corona spreche, zeige ich oft auch die positiven Seiten auf. Wir hatten zum Beispiel seit fast drei Jahren keine Magen-Darm-Grippe mehr. Jedes Jahr raffte uns dieses „Monster“ hin. Dank Masken, Abstand und Desinfektionsmittel hielt es sich jedoch fern. Bin ich sonst wie eine Irre beim ersten Anzeichen mit der Sprühflasche durchs Haus gerannt, um nicht auch erwischt zu werden, wurde jetzt einfach schon vorgebeugt.

Elternsprechtage gab es nur online

Ebenso gab es keine Elternsprechtage – zumindest nicht in Präsenz, sondern in der Online-Version. Beim ersten Mal meldeten wir uns an und mein Mann genoss ein zehnminütiges Gespräch mit dem Lehrer. Nebenbei lief ein Timer ab, denn die Verbindung wurde nach Ablauf der Zeit einfach getrennt. Würde man bei Gesprächen in der Schule nach zehn Minuten einfach herauslaufen, weil die Zeit abgelaufen wäre oder erschiene zu dem Termin in Unterhosen, würde man für verrückt erklärt werden.

Während des Corona-Lockdowns fielen die Kindergeburtstage aus

Zu guter Letzt fanden weniger Kindergeburtstage statt. Für die Kinder war das sicherlich nicht die schönste Erfahrung. Ich, als Mama, habe das mal genossen. Kein Rudel herumschreiender Kinder im Zuckerrausch. Keine Geschenktütchen, die man jedem Gast zum Abschied in die Hand drücken muss. Keine Geburtstagsspiele, kein verzweifeltes Entertainment, damit einem nicht das Haus zerlegt wird. Haben Sie schon mal mit einer Mama nach einem Kindergeburtstag gesprochen? Die Haare stehen in alle Richtungen, die Kleidung ist voller Flecken und der Gesichtsausdruck komplettiert das Bild.

Die Meinung fast aller Mütter ist gleich: Gut, dass es nur einmal im Jahr ist. Niemand mag es, aber keiner redet darüber. In Coronazeiten stattdessen Familytime ganz ohne schlechtes Gewissen. Goethe sagte einmal: „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“

Ich denke, das haben wir mit der Pandemiezeit gemacht. So einschneidend alles war, bei uns lief es doch eigentlich gut.