NR-Kolumne einer Vierfach-Mama: Wäsche-Wettrennen und Wisch-Konzert

Kirstin Puppe aus Rohrbach ist Vierfach-Mama und erzählt, welche Herausforderungen dabei zu meistern sind. In Teil 5 unserer Kolumne geht es darum, Kinder und Haushalt in den Ferien unter einen Hut zu bringen.

In den Ferien gibt es einige Tage, an denen man sich mit dem Haushalt beschäftigen muss. Leider kann man im Normalfall keine sechs Wochen wegfahren. Im Alltag läuft es so, dass der aufgeräumte Zustand des Hauses, höchstens einen halben Tag anhält. Habe ich gerade die Küche samt Küchentisch geputzt, kommt fünf Minuten später ein Kind vollgepackt mit Stiften und Blättern oder gar mit Knete um die Ecke. Im Wohnzimmer muss dann dringend eine Playmobilwelt aufgebaut werden. In diese Welt purzelt dann das Krabbelkind herein und schleudert alles in sämtliche Richtungen.

Ich bin nicht immer motiviert für diese Aufgaben. Manchmal lächelt mich mein Kaffee einfach mehr an. Also beziehe ich die Kinder mit ein. Das funktioniert besser, wenn ich mir etwas Lustiges einfallen lasse. Sogenannte Aufräumspiele.

Beispiel Nummer 1: Die Wäsche in den Kinderzimmern. Diese muss von oben, nach unten in die Wäschekammer wandern. Nicht immer schafft sie das freiwillig. Mit dem Wäschewettrennen funktioniert das aber super. Die Wäsche wird hierfür in einen Wäschekorb gepackt. Nun stellen sich alle Kinder an die Treppe und lassen ihren Korb eben diese herunter sausen. Dann muss der Korb unten eingesammelt werden und wird zur Wäschekammer gebracht. Wer als Erstes seine Wäsche vor Ort hat, hat gewonnen. Der Preis wird vorher ausgehandelt.

Beispiel Nummer 2: Der Geschirrspüler. Um das lustiger zu gestalten, wird eine Reihe gebildet und das saubere Geschirr weitergereicht von einem, bis zum anderen. Schlussendlich sollte es in den Schränken ankommen. Natürlich vorsichtig, denn sonst herrscht bald Geschirrmangel. Eine gute Begleitung hierfür, ist das Lied der sieben Zwerge aus dem Disney Trickfilm Schneewittchen. Wenn die Kids dann alle laut „Heiho“ mitsingen, ist das Lachen vorprogrammiert und der Geschirrspüler ruck zuck leer.

Beispiel Nummer 3: Das Wischen. Hierbei ist nicht wichtig, welcher Raum es ist. Für unsere Zuckermaus ist nur das Lied wichtig. Wenn ich ihr nun den Wischmopp in die Hand drücke und laut das Lied „Lass jetzt los“ aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“ anmache, wird mit ganz viel Schwung gewischt und mitgetanzt.

Natürlich ist klar, solche Spiele finden hier nicht statt, wenn ich dringend fertig werden muss. So etwas kosten Zeit. Jedoch ist es eine gute Methode, die Kinder mit Spaß in den Haushalt einzubeziehen. Die Arbeit macht doch mehr Freude, wenn sie von Kinderlachen begleitet wird.