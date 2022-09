NR-Kolumne einer Vierfach-Mama: Wenn der Nachwuchs zum Pubertier wird

Kirstin Puppe aus Rohrbach ist Vierfach-Mama und erzählt, welche Herausforderungen dabei zu meistern sind. Im letzten Teil unserer Kolumne geht es um das Erwachsenwerden, die Pubertät.

Die Freude, sein frisch geborenes Kind in die Arme zu nehmen, kennen alle Eltern. Diese süßen Pausbäckchen, die kleinen Händchen, die großen Augen. Sogar das Pupsen ist süß. Im Laufe der Zeit werden sie älter und lernen zu lachen und herumzualbern. Dann kommen sie in die Schule und tragen viel zu große Schulranzen auf ihren kleinen Rücken. Letztendlich entwickeln sie sich zu maulenden und genervten Wesen. Zu sogenannten Pubertieren. Jetzt muss man klar sagen, das Pupsen ist nicht mehr süß.

Das Revier des Pubertiers beschränkt sich auf sein Zimmer. Eltern besuchen diesen Bereich selten, doch manchmal muss der Pumakäfig einfach gelüftet werden. Das Pubertier riecht den strengen, in der Nase beißenden Geruch nicht selbst. Es sieht nur das Handy, die Spielekonsole oder den Fernseher in seinem Zimmer.

Kristin Puppe aus Rohrbach erzählt von ihrem Alltag als Vierfach-Mama

Ein gefüllter Kühlschrank ist wichtig, denn das Pubertier hat einfach immer Hunger. Die Nahrungszufuhr muss mindestens auf das Doppelte erhöht werden. Ein hungriges Pubertier ist kein guter Mitbewohner. Wenn der heranwachsende Mensch in die Lebensphase „Teenager“ kommt, fangen die Erwachsenen an, komisch zu werden. Zumindest empfindet es das Pubertier so. Eine normale Kommunikation ist nun zwischen den Parteien nicht mehr möglich. Die Antworten beschränken sich meist auf das allgemein bekannte Augenverdrehen und einem tiefen Seufzen oder dem „Hoooooaach“.

Möchte das Pubertier etwas nicht, dann zeigt es das deutlich. Über Stunden hinweg. Hier eine offizielle Warnung: Blicke, die man dieser Person zuwirft, können zur Eskalation führen. Diese äußert sich durch Stampfen auf den Boden, einem wütenden Schnaufen und einer knallenden Tür.

An Pflichten müssen Pubertiere grundsätzlich erinnert werden. Das passiert aber nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal…naja eben sehr oft. Auch wenn es sich nun bequemt, etwas für die Allgemeinheit zu tun, wird lediglich das Notwendigste abgearbeitet. Zu mehr ist ein Pubertier nicht fähig.

Lesen Sie dazu auch

Wichtig ist zu erwähnen, dass man auch in dieser Phase den Teenie auf das Erwachsensein vorbereiten muss. Ich wünsche allen Eltern/Leidensgenossen viel Glück! Haltet euch immer vor Augen: Es ist nur eine Phase … eine sehr lange Phase.