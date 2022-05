Randale nach Elfmeter: Schiedsrichter muss von Platz flüchten

Ein Foulelfmeter war beim Spiel Rohrbach II gegen den Türk SV der Auslöser dafür, dass die Emotionen überkochten. Der Schiedsrichter musste vom Platz flüchten.

Ein Foul-Elfmeter hat am Sonntagnachmittag zu Randale auf dem Fußballplatz in Rohrbach (Kreis Pfaffenhofen) geführt. Am Ende musste sogar der Schiedsrichter vom Platz flüchten.

Offenbar war es im Spiel Rohrbach II gegen Türk SV schon vorher zu Auseinandersetzungen kommen. So war wohl ein Spieler des Türk SV – ein 32-Jähriger aus Pfaffenhofen – dem 30-jährigen Schiedrichter aus Geisenfeld zu nahe gekommen. Das jedenfalls berichtet die Polizei.

Beim Stand von 2:1 für den Türk SV gab es einen Foul-Elfmeter für Rohrbach II

Als dann in der 95. Minute beim Stand von 2:1 für den Türk SV ein Elfmeter für die Rohrbacher gepfiffen und verwandelt wurde, „schäumten die Gemüter über und der Schiedsrichter wurde unter den Augen zahlreicher Zuschauer bis in die Kabinen durch Spieler verfolgt“, heißt es im Polizeibericht. Die genauen Hintergründe müssen noch aufgeklärt werden.

Die Polizei Pfaffenhofen ermittelt wegen Körperverletzung

Jetzt wird unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt. Der Vorfall ist bereits dem Fußballverband gemeldet worden. mitgeteilt. (nr)