Toter Mann in der Ilm bei Rohrbach gefunden

Ein toter Mann treibt in der Ilm bei Rohrbach. Die Polizei identifiziert einen 88-Jährigen. Ein Verbrechen wird derzeit ausgeschlossen.

Die Polizei hat gestern laut einem Bericht einen toten Mann in der Ilm gefunden. Gestern am frühen Abend ging ein 88-jähriger Rohrbacher zum Kastaniensammeln. Der Rentner wurde später tot in der Ilm aufgefunden.

Der Verstorbene verließ gegen 16.30 Uhr sein Wohnhaus, um Kastanien an einem Baum unmittelbar neben der Ilm zu sammeln. Eine halbe Stunde später sah die Ehefrau nach ihm und konnte ihn nicht finden. Es befand sich lediglich ein Schuh ihres Mannes am abfallenden Ufer der Ilm. Daraufhin verständigte sie unverzüglich die Integrierte Leitstelle. Die Feuerwehr Rohrbach konnte den 88-Jährigen knapp 100 Meter weiter bäuchlings in der Ilm liegend auffinden. Zum Zeitpunkt der Auffindung war der 88-Jährige bereits verstorben.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Am Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Pfaffenhofen und der Kriminalpolizei Ingolstadt auch die örtliche Feuerwehr, die Wasserwacht, das Rote Kreuz und die Rettungshundestaffel beteiligt. (AZ)