Unbekannte greifen in Rohrbach 61-Jährigen auf offener Straße an

Eine unbekannte Personengruppe hat einen Mann in Rohrbach angegriffen und stark verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Ein 61-jähriger Rohrbacher wurde Dienstagabend gegen 20.35 Uhr durch mehrere bislang unbekannte Täter in der Raiffeisenbankstraße in seinem Heimatort attackiert und stürzte dabei auf die Straße. Wie die Polizei berichtet, zog er sich hierbei so starke Verletzungen zu, dass er mittels Rettungswagen in die Ilmtalklinik gebracht werden musste.

Zeugen konnten zwar eine Personengruppe in unmittelbarer Tatortnähe sehen, es fehlen jedoch bis dato genauere Personenbeschreibungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/80 95-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (AZ)