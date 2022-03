Ein fast tödlicher Streit in Rohrbach: 52-Jähriger in U-Haft

In Rohrbach geraten zwei Männer aneinander. Der eine verletzt den anderen dabei schwer. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Zu einer beinahe tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus dem Kreis Pfaffenhofen ist es am vergangenen Donnerstag gegen 13 Uhr am Bahnhof in Rohrbach (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 31-Jähriger und ein 52-Jähriger heftig aneinander geraten, wobei der Jüngere schwer verletzt wurde.

Der Tatverdächtige stellte sich selbst der Polizei in Pfaffenhofen

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst mit einem Auto in unbekannte Richtung, stellte sich dann aber am Nachmittag bei der Polizei in Pfaffenhofen. Nun ermittelt die Kripo wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Anwohner hatte laut Polizei den Schwerverletzten nur wenig später nach der Tat gefunden und die Rettungskräfte verständigt. Das Opfer kam anschließend mit einem Hubschrauber ins Klinikum Ingolstadt und befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Allerdings konnte der Mann bislang noch nicht vernommen werden.

Die Ermittlungen der Kripo Ingolstadt müssen den Tathergang klären

Der beschuldigte 52-Jährige ist seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Den genauen Tathergang sowie weitere Details zur Tat und zum Motiv müssen die Ermittlungen klären, da der Polizei bislang nur die Aussagen des Verdächtigen vorliegen. (nr)