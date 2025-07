FFW Rohrbach feiert 125. Bestehen mit großem Fest

Wie wichtig die Freiwillige Feuerwehr im kleinen Örtchen Rohrbach ist, das zeigt alleine schon die Tatsache, dass von den 177 Einwohnern des Dorfes stolze 100 Mitglied des Feuerwehrvereins sind, wobei 40 als Aktive geführt werden. Kein Wunder also, dass sich das ganze Dorf für den 125. Geburtstag seiner Wehr herausputzt. Da wurden Zäune erneuert, Fassaden gestrichen und Dächer gesäubert. Das Dorf und mit ihr die Marktgemeinde Rennertshofen freut sich auf die Geburtstagsfeier, die von 11. bis 13. Juli drei Tage lang dauert.

Los geht es am Freitag mit der Ehrung der Gefallenen um 18.30 Uhr in der Rohrbacher Kirche. Anschließend zieht der Geburtstagsverein mit seinem Patenverein, der Freiwilligen Feuerwehr Trugenhofen-Kienberg, in das Festzelt am Ortsrand ein. Dort stehen Parkflächen für Pkws und Zweiräder zur Verfügung. Im Zelt sorgt dann die Partyband Feierdeifi für Stimmung.

Am Samstag gibt es bei der FFW Rohrbach eine große Familienfeier

Am Samstag findet ein wiederkehrendes Highlight statt. Um 14 Uhr treffen sich alle Rohrbacher, alle die schon mal in Rohrbach gewohnt haben oder die irgendwie mit Rohrbach verbandelt sind, im Festzelt zu einer großen Familienfeier. Dazu der Vorsitzende der FFW Rohrbach, Manfred Mergel: „Bei uns hat ein solches Treffen mittlerweile Tradition. Wir haben viele eingeladen. Aber es sind natürlich alle herzlich willkommen, die sich mit Rohrbach verbunden fühlen – auch wenn sie keine Einladung erhalten haben.“ Es ist ein Wiedersehen der besonderen Art. Bei Kaffee und Kuchen ist ein guter Ratsch Programm. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Roglinger Blaskapelle.

Ab 19 Uhr werden dann die Gastvereine im Festzelt empfangen. Auf der anschließenden Party mit Barbetrieb werden die Gäste von der Gruppe Surprise bei Laune gehalten. Wie lange der Abend geht, weiß niemand. Die Rohrbacher Feuerwehrler müssen am nächsten Tag früh raus. Am Sonntag um 5.45 Uhr ist Weckruf. Dann werden der Schirmherr und die Festdamen von der Rennertshofener Blaskapelle abgeholt und ins Festzelt geleitet, wo ab 7.30 Uhr die Weißwürste und Brezen warten. So gestärkt geht es um 9.30 Uhr zum Festgottesdienst mit der Weihe der Fahnenbänder. Zum Mittagessen werden dann die Reden des Schirmherrn, Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck, von Landrat Peter von der Grün und von der Feuerwehrführung erwartet.

Die Rohrbacher Feuerwehr ist etwas Besonderes

Am Nachmittag um 14 Uhr zieht der Festzug durch das herausgeputzte Rohrbach. Manfred Mergel erwartet dafür knapp 70 Gruppen, darunter sieben Blaskapellen. Gegen 15 Uhr ist der Einzug der Fahne in das Festzelt geplant. Die Blaskapelle Ehekirchen sorgt dann im Zelt für Stimmung, wobei es zum Ausklang gemütlich zugehen wird.

Dass die Rohrbacher Feuerwehr etwas Besonderes ist, das zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass diese Wehr bereits 1969 die damals erste Damenmannschaft im Landkreis aufgestellt hat. Fest verwurzelt im Dorf war die Wehr schon immer. Und auch heute ist sie für die Rohrbacher eine absolute Herzensangelegenheit.