Die Rohrenfelser wünschen sich bessere Radwege

Plus Während die Sauberkeit bei der Heimat-Check-Umfrage in Rohrenfels den besten Wert erzielt hat, landete der Einzelhandel auf dem letzten Platz.

Geht es um Sauberkeit, sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Rohrenfels mit ihrem Heimatort sehr zufrieden. Auch die Themen Vereinsleben und Sicherheit schneiden in der Heimat-Check-Umfrage der Augsburger Allgemeinen gut ab. Beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der Gesundheitsversorgung und vor allem beim Einzelhandel sehen die Befragten allerdings viel Luft nach oben.