Kinderhaus in Rohrenfels eingeweiht: "Ein Haus zum Spielen und Lernen"

Plus Nach sechs Jahren Planung und drei Jahren Bauzeit ist in Rohrenfels das neue Kinderhaus eingeweiht worden. Herzstück des Kindergartens bildet ein Kneipp-Becken.

Von Tabea Huser

In Rohrenfels ist das neue Kinderhaus St. Elisabeth offiziell eröffnet worden. Rund hundert Gäste versammelten sich am Freitag für die Einweihung und den Tag der offenen Tür in dem neuen Mensa- und Turnraum. Pfarrer Herbert Kohler segnete den neuen Bau und freute sich über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rohrenfels: "Es ist ein Haus zum Spielen und Lernen".

Der Kindergarten in Rohrenfels wird gemeinsam von der katholischen Kirche und der Gemeinde betrieben. Es ist der einzige Kindergarten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, der nach den Lehren des Pfarrers Sebastian Kneipp gestaltet ist. Ein hauseigenes Kneipp-Becken darf da nicht fehlen. Im Altbau entstand ein Kneipp-Raum, in dem die Kinder wassertreten können. Blau gefliest ist das Becken, das auf die Größe der Kleinen zugeschnitten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

