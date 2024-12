Plakat in Rohrenfels mit „Nazis raus“ beschmiert

In weißen Buchstaben auf blauem Hintergrund steht ein Bibelzitat aus dem Neuen Testament: „Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Darunter ist es in arabischen Buchstaben nochmals wiederholt. Überall in Deutschland stehen diese Plakate des Vereins Christlicher Plakatdienst. Regelmäßig sieht man sie in Neuburg, Ingolstadt und auch in kleineren Gemeinden. Meist werden sie an Punkten aufgestellt, an denen viele Autofahrer vorbeifahren. Ein Großflächenplakat mit Bibelvers hängt derzeit in Rohrenfels - und beschäftigt nun die Polizei.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rohrenfels Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis