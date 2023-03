Rohrenfels nimmt mehr Geld über Gewerbesteuer ein

Die Finanzlage in Rohrenfels ist gut. Die Gemeinde will heuer den Kirchvorplatz in Wagenhofen neu gestalten.

Rohrenfels steht finanziell gut da, wie Kämmerin Linda Graf am Donnerstagabend dem Gemeinderat erläuterte. Das vergangene Jahr brachte der Gemeinde einen "großen Brocken" an Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ein. Im Jahr 2020 siedelte sich in Wagenhofen die Firma Spantec an, die Geld in die Kasse der Gemeinde spült. 2019 lag die Einnahme über die Gewerbesteuer bei etwa 250.000 Euro. 2023 plant die Gemeinde mit einer Eins mehr davor, die Gewerbesteuereinnahme soll auf 1.250.000 Euro steigen.

Investieren will die Gemeinde im laufenden Jahr weiterhin in den Kindergarten und in die Verschönerung des Kirchvorplatzes in Wagenhofen. Das neu gestaltete Pendant in Rohrenfels wurde im Sommer 2022 eingeweiht. Für den Platz in Wagenhofen will die Gemeinde 400.000 Euro ausgeben. Außerdem steht ein neues Projekt an: der Glasfaserausbau. Über die nächsten Jahre hinweg werde zudem der Neubau des Feuerwehrhauses in Wagenhofen Thema sein, berichtete Kämmerin Graf bei der Vorstellung des Finanzplanes bis 2026.

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug im Dezember 2022 rund zwei Millionen Euro. Für den Erwerb von Grundstücken soll im laufenden Jahr ein Darlehen von einer Million Euro aufgenommen werden. Bis Ende des Jahres steigt der Schuldenstand voraussichtlich auf etwa 2,5 Millionen Euro.

