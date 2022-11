Rohrenfels: Warum der Gemeinderat auf eine Weihnachtsfeier verzichten will

Plus Aus Solidarität soll der Rohrenfelser Gemeinderat auf seine Weihnachtsfeier verzichten. Mehrere Räte sind dafür. Die Bürgermeisterin schlägt einen Kompromiss vor.

Soll die Gemeinde Rohrenfels in Anbetracht der aktuellen Situation auf ihre Weihnachtsfeier verzichten? Geht es nach Gemeinderat Christoph Müller, lautet die Antwort Ja. Denn seiner Ansicht nach „stünde es uns gut zu Gesicht, wenn wir das Weihnachtsessen nicht aus der Gemeindekasse bezahlen“. Ein Großteil des Gemeinderats war jedoch nicht seiner Meinung.