Rohrenfelser liefert sich waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei haben sich am Donnerstagnacht zwei junge Männer aus Rohrenfels geliefert. Kurz vor Mitternacht stach einer uniformierten Streife der Polizeiinspektion Neuburg ein Auto ins Auge, das einen Feldweg im Bereich der Ortschaften Rohrenfels und Baiern befuhr.

Als die Beamten den Pkw gegen 23.55 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, raste der Fahrer unvermittelt davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Die Flüchtigen rasten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaften Rohrenfels und Wagenhofen, sowie über diverse angrenzende Flurwege. Letztendlich bog der, bis dato unbekannte Fahrer, von der Staatsstraße 2035 kommend nach Sehensand ab und blieb am dortigen Fasanenring eigenmächtig stehen.

Rohrenfelser flüchtet vor Polizeikontrolle: Er war betrunken

Bei der Kontrolle gab der 22-jährige Mann aus dem Gemeindebereich Rohrenfels an, dass er getrunken hatte. Der Test ergab über eine Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses und seiner festgestellten Fahrweise musste sich der Rohrenfelser im Krankenhaus Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Mannes sicher.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es bei der waghalsigen Polizeiflucht zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, teilt die Polizei Neuburg mit. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. (AZ)