Stabile Grundsteuer: Rohrenfels hält an 320 Prozent fest

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B der Gemeinde Rohrenfels bleiben bei 320 Prozent wie in den vergangenen Jahren. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Grund ist, dass sich zwar nach aktuellen Prognosen das Grundsteueraufkommen voraussichtlich insgesamt um circa 77.000 Euro erhöhen wird. Allerdings, so hatte Bürgermeisterin Manuela Heckl der kurzen Diskussion vorausgeschickt, lägen noch nicht alle Grundsteuermessbescheide vor, zudem sei gegen rund 25 Prozent der Bescheide Einspruch eingelegt worden. Diese würden wegen Überlastung der Finanzverwaltung heuer nicht mehr entschieden, daher sei die Berechnung der Grundsteuereinnahmen mit großem Unsicherheitsfaktor behaftet.

Andrea Hammerl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundsteuer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rohrenfels Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis