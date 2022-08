Unfall in Rohrenfels: 61-Jähriger kommt auf die Gegenfahrbahn

Ein 61-jähriger Autofahrer kommt in Rohrenfels plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort prallt er gegen ein entgegenkommendes Auto.

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr ist es in Rohrenfels zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei befuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Hauptstraße in Rohrenfels. Auf Höhe Hausnummer 44 kam der Fahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Unfall in Rohrenfels: Zwei Autos kollidieren

Dabei wurde der Unfallverursacher sowie eine 28-jährige Frau leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13.500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Rohrenfels war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)