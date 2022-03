Rohrenfels-Wagenhofen

18:30 Uhr

Kirchplatz in Wagenhofen wird bald erneuert

Plus Nachdem der Kirchplatz in Rohrenfels bereits neu gestaltet wurde, ist nun jener in Wagenhofen an der Reihe. Im Herbst möchte man mit den Bauarbeiten starten.

Von Laura Gastl

Auf dem Kirchplatz in Wagenhofen will man künftig mehr Grün haben. Spielgeräte und Sitzgelegenheiten sowie ein Pavillon sollen aufgestellt werden. Eine neue Beleuchtung soll angebracht und die den Friedhof umfassende Betonmauer ansprechend gestaltet werden. Als Kernstück will man eine Sonnenuhr auf der neu arrangierten Fläche integrieren.

