Kreistag: Anita Kerner rückt für Roland Weigert nach

Er hatte es schon mehrfach in den Raum gestellt, im September hat er schließlich Ernst gemacht: Roland Weigert (FW) hat keine Ambitionen mehr für eine Mitarbeit im Kreistag, stattdessen will er sich in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter voll und ganz dem Hochwasserschutz entlang der Paar widmen. Am Donnerstag wurde seine Entscheidung nun formal im Kreistag vollzogen, mit sofortiger Wirkung scheidet er nun aus dem Gremium aus.

„Kein Mensch bedauert das“, sagte er vor einiger Zeit über die Resonanz auf seinen Rücktritt. Als Zuhörer wolle jedoch weiterhin in die Sitzungen kommen, soweit es sich um landespolitisch relevante Themen handelt. Mutmaßlich dienen die Besuche aber auch seiner Bestätigung, nicht mehr Teil des Gremiums sein zu wollen. Die Arbeit und Entscheidungsfindung sowohl innerhalb der FW-Fraktion als auch im gesamten Kreistag kritisierte er mehrfach massiv. Weigert hat sich mittlerweile ein eigenes Komitee zusammengestellt: die Arbeitsgemeinschaft Solidarischer Hochwasserschutz, in denen landkreisübergreifend mehrere Kommunen an einem Hochwasserschutzkonzept arbeiten.

Roland Weigert verlässt Kreistag für Hochwasserschutzprojekte entlang der Paar

Seine unmittelbare Nachfolgerin auf der Liste der Freien Wähler ist Anita Kerner. Die Neuburger Raumausstatterin wollte eigentlich die Freien Wähler verlassen - aus Frust über Hubert Aiwanger und seine Bestrebungen in Richtung Bundespolitik, die nichts mehr mit den einstigen Zielen der Gründerjahre zu tun haben. Die Freien Wähler von heute seien zu groß geworden, zu anonym, zu weit weg von den lokalen Belangen, kritisierte sie damals im Gespräch mit dieser Zeitung.

Aus ihrer damaligen Ankündigung, den Freien Wählern den Rücken zu kehren, wurde allerdings nichts. Aus dem Neuburger Ortsverband war sie schon 2019 ausgetreten, den Kreisverband hat sie jedoch bislang nicht verlassen, wie sie auf Nachfrage bestätigt. Wäre sie aus der Partei ausgetreten, hätte das aber keine Auswirkungen auf ihre Wahl gehabt. Als Nachrückerin ist es unerheblich, ob sie Parteimitglied ist oder nicht.

Neben Anita Kerner hatte auch Florian Herold Interesse an dem Kreistagsmandat

„Ich will eine Neuburger Kreisrätin sein“, sagt sie mit Betonung auf Neuburg und meint damit, dass sie in erster Linie die Belange und Bedürfnisse ihrer Heimatstadt im Blick hat. Viel Zeit auf Einflussnahme hat sie nicht mehr: In eineinhalb Jahren endet die Wahlperiode „und was danach kommt, werden wir sehe“, sagt sie im Hinblick auf eine mögliche Wiederwahl in das Gremium.

Ambitionen auf das Kreistagsmandat hatte übrigens auch Florian Herold. Der Neuburger Ortsvorsitzende ist auf der Nachrückerliste die Nummer 2 hinter Anita Kerner und wäre gerne an ihrer Stelle in den Kreistag eingezogen. Die beiden haben bekanntermaßen nicht das beste Verhältnis zueinander. Ein Verzicht ausgerechnet zu seinen Gunsten kam deshalb für sie nicht infrage.