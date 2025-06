Rollerunfall in Ingolstadt: Teenager verletzt, drei Personen betroffen

Bei einem Unfall mit einem Mofa sind in Ingolstadt drei Personen leicht verletzt worden. Fahrer war ein 58-Jähriger aus Ingolstadt, der mit am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr mit seiner 62-jährigen Sozia unterwegs war. Mit seinem Piaggio fuhr er auf dem rechten Fahrstreifen die Eriagstraße in Richtung Manchinger Straße. Kurz vor der Einmündung zur Wankelstraße erfasste er einen 15-jährigen Fußgänger aus Ingolstadt, der ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn überquerte.

Alle stürzten zu Boden und verletzten sich laut Verkehrspolizei Ingolstadt leicht. Der Fußgänger benötigte keine ärztliche Behandlung, der Rollerfahrer und seine Sozia wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Roller musste abgeschleppt werden. (AZ)