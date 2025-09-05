Kleinwagen auf dem AMEOS-Parkplatz angefahren – Polizei Neuburg sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde auf dem Parkdeck der AMEOS Klinik ein roter Kleinwagen angefahren. Wie die Polizeiinspektion Neuburg berichtet, parkte das Auto im Müller-Gnadenegg-Weg auf dem Parkdeck drei.

Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Das Auto, ein Seat Leon, wurde an der Fahrerseite angefahren. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle und ist bisher unbekannt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der 08431/67110 entgegen. (AZ)