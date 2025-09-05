Icon Menü
Rotes Auto auf AMEOS Klinik Parkdeck angefahren – Polizei sucht Zeugen!

Neuburg

Kleinwagen auf dem AMEOS-Parkplatz angefahren – Polizei Neuburg sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde auf dem Parkdeck der AMEOS Klinik ein rotes Auto angefahren. Die Polizei sucht den Verursacher. Der Schaden beträgt 5000 Euro.
    Parkendes Auto angefahren. Schaden beträgt 5000 Euro
    Parkendes Auto angefahren. Schaden beträgt 5000 Euro Foto: David Inderlied (Symbolbild)

    Am Donnerstag wurde auf dem Parkdeck der AMEOS Klinik ein roter Kleinwagen angefahren. Wie die Polizeiinspektion Neuburg berichtet, parkte das Auto im Müller-Gnadenegg-Weg auf dem Parkdeck drei.

    Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

    Das Auto, ein Seat Leon, wurde an der Fahrerseite angefahren. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle und ist bisher unbekannt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der 08431/67110 entgegen. (AZ)

