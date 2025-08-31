Rückkehr der Weißstörche: 100 Jungtiere aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fliegen ins Winterquartier

Werden die Störche bald zur Plage? In der Region ist das zwar nicht der Fall, aber es gibt süddeutsche Städte, denen es langsam zu viel wird. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erhöht derweil den Bestand heuer um fast 100 Jungstörche aus 50 Nestern, davon allein 22 in Schrobenhausen.

Damit liefert der Landstrich zwischen Donau, Moos und Paar einen kleinen Beitrag zur weltweiten Population, die der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mit aktuell 330.000 Brutpaaren angibt. So lautet jedenfalls der Zwischenstand der globalen Storchenzählung, zu der alle zehn Jahre aufgerufen wird. Demnach liegt der Bestand deutschlandweit bei rund 13.500 Brutpaaren, davon über 1300 in Bayern. Global seien über 20 Prozent mehr Weißstörche gezählt worden. Die meisten halten sich in der Ukraine auf (50.000 Störche) sowie in Algerien, Spanien und Portugal.

Landesbund für Vogelschutz nennt Entwicklung im Landkreis „phänomenal“

Die Entwicklung in Neuburg-Schrobenhausen nennt der Landesbund für Vogelschutz „phänomenal“. Aus einzelnen Nestmontagen Ende der 80er Jahre ist ein fester Bestand von derzeit etwa 200 Störchen geworden. Die Nachwuchsquote mit 96 Jungstörchen in diesem Jahr sieht Storchenexperte Gunter Weinrich als rekordverdächtig. „Soviele Junge hatten wir noch nie“, weiß der Storchenfreund und verweist auf die massiven Verluste des Vorjahres durch Wetterstürze im Mai. Die Beobachter meldeten Kämpfe um einzelne Horste, aber keine Totalverluste durch Stromschlag. Zwei verletzte Störche päppelt Andreas Kopernik von der Tierhilfe Jonathan derzeit noch auf.

Dass sich der Weißstorch wieder in den Stadtgebieten Ingolstadt und Neuburg niedergelassen hat, wird in der Regel gern gesehen. Das Brutpaar auf dem Kamin des Neuburger Amtsgerichts hat auch zuverlässig zwei Junge großgezogen und auf Futtersuche die grünen Stadtränder aufgesucht. Dem Bürgermeister der Gemeinde Hohenfels am Bodensee wird der Storchenbestand derweil längst zu viel. In dem kleinen Ortsteil mit 450 Einwohnern tummeln sich über 100 Störche. Der Bürgermeister hat Landespolitiker und das Umweltministerium um Regulierung gebeten.

In vier Nestern gab es hierzulande keinen Nachwuchs, in Seiboldsdorf und im Haus im Moos konnten gleich vier Jungstörche ausfliegen. Als Standorte etabliert haben sich Aresing (zwei Junge), Baiern (2), (Bertoldsheim (2), Burgheim Kirche, Schulgasse, Brucklachner und Am Anger (je zwei Junge), Brunnen (2), Karlshuld (3), Sinning (2), Unterstall (3), Stengelheim (3), Untermaxfeld (2), Pobenhausen (3), Karlskron (3), Hörzhausen (2), Neuburg Amtsgericht (2), Rennertshofen Kettlitz (3) und Schwedentor (1), Haselbach, Hollenbach, Langenmosen, Karlshuld Unterer Kanal und Stepperg (jeweils zwei Junge). Dazu kommen 22 Brutpaare in der „Storchen-City“ Schrobenhausen, die ebenfalls fleißig Nachwuchs geliefert haben.

Jungstörche aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen brechen gen Süden auf

Somit machen sich jetzt 96 Jungstörche aus dem Landkreis auf die lange Reise ins Winterquartier. Für den abenteuerlichen Flug sammeln sie sich gerne in Gruppen. So sind in den vergangenen Tagen Trupps bis zu 50 Weißstörchen im Donaumoos und bei Burgheim gesehen worden. Die klassische Aufteilung in Westzieher (über Gibraltar und die Sahara nach Afrika) und Ostzieher (Türkei, Israel, Palästina, Jordanien) verliert zunehmend an Gültigkeit.

Vor allem Altstörche sparen sich die bis zu 10.000 Kilometer lange gefährliche Reise ins Winterquartier. Sie bevorzugen Südeuropa oder fliegen erst gar nicht ab. Die Storchenpaare in Baiern, Burgheim und Rennertshofen beispielsweise gehören zu dieser größer werdenden Schar der Weißstörche, die einfach „daheim“ in Bayern bleiben.

Störche weisen auf Veränderungen der Landschaft und auf die Klimakrise hin. In großflächigen Maisfeldern finden sie keine Nahrung. „Die sammeln dann alles“, vermutet Gunter Weinrich. Wählerisch ist der Vogel des Jahres 1984 und 1994 sowieso nicht. In spanischen und portugiesischen Mülldeponien suchen Störche zu tausenden nach Nahrung. Die meisten bleiben dann gleich an Ort und Stelle und fliegen nicht mehr weiter nach Afrika.