Rücksichtsloser Fahrer in Ingolstadt: Polizei sucht Zeugen für gefährliche Spritztour eines 29-Jährigen

Ingolstadt

Irrfahrt durch Ingolstadt: Polizei sucht Zeugen

Ein 29-jähriger Ingolstädter hat am Freitag bei einer rücksichtslosen Spritztour durch die Stadt mehrere Menschen gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.
    Ein 29-Jähriger hat bei einer Chaos-Fahrt durch Ingolstadt mehrere Menschen gefährdet und einen hohen Schaden verursacht.
    Ein 29-Jähriger hat bei einer Chaos-Fahrt durch Ingolstadt mehrere Menschen gefährdet und einen hohen Schaden verursacht. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Nach der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrt eines roten VW Polo durch das Ingolstädter Stadtgebiet bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Laut einer Mitteilung der Polizei gingen am Freitagabend zwischen 21.40 Uhr und 22.50 Uhr mehrere Hinweise über das Fahrzeug ein, dessen Fahrer mit einem luftleeren Vorderreifen und unter Missachtung nahezu aller Verkehrsregeln durch das Stadtgebiet fahren würde.

    29-Jähriger ist mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überfährt rote Ampeln

    Nach bisherigen Ermittlungen war ein 29-Jähriger zunächst in der Innenstadt mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und missachtete mehrere rote Ampeln. Im Bereich der Manchinger Straße kollidierte er mit einem Baum, setzte die Fahrt aber dennoch fort. In der Folge kam es zu mehreren Situationen, in denen Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet wurden. Der Fahrer konnte wenig später in seinem Fahrzeug sitzend auf einem Grundstück an der Eriagstraße angetroffen werden.

    Fahrer stand wohl unter Drogen

    Der in Ingolstadt wohnende Mann wies deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen auf, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet wurden. Der verursachte Schaden, insbesondere auch an der Fahrbahndecke der gefahrenen Strecke, ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Polizeiinspektion Ingolstadt nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen. (AZ)

