Nach drei Jahren feiert Sète wieder das Bierfest mit Gästen aus Neuburg

Nach drei Jahren Pause feiert die Neuburger Partnerstadt Sète wieder das Bierfest. Eine 37-köpfige Gruppe aus der Ottheinrichstadt ist mit dabei in Südfrankreich.

Nachdem eine Neuburger Delegation am St.-Louis-Fest teilgenommen hatte, reiste kürzlich eine 37-köpfige Gruppe aus Neuburg zum Bierfest in die südfranzösische Partnerstadt Sète. Das Bierfest, organisiert vom Sèter Partnerschaftsverein ASAN mit seiner Vorsitzenden Jocelyne Cassany, gehörte bereits vor Corona seit über 30 Jahren zum Pflichtprogramm für die Neuburger. „Nach drei Jahren Abstinenz freuen wir uns, endlich wieder mit unseren Sèter Freunden das Bierfest zu feiern“, betonte Anita Kerner, Vorsitzende des Vereins Neuburger Städtepartnerschaften, in ihrer laut Mitteilung emotionalen und persönlichen Rede beim offiziellen Empfang im Sèter Rathaus.

Die Delegation bestand nicht nur aus Anita Kerner und Ihrem Ehemann Dirk Schröder, auch Friedhelm Lahn als Vertreter des Arbeitskreises für Städtepartnerschaften, Mitarbeiter der Tourist-Information und eine stark auftretende Neuburger Stadtkapelle waren mit von der Partie.

Die Neuburger Delegation wurde im Rathaus empfangen: (von links) Bürgermeister Franςois Commeinhes, Anita Kerner, Christiane Dusse sowie Anaïs Veyrat, die Referentin für Städtepartnerschaften. Foto: Friedhelm Lahn

Kurz nach der Ankunft startete schon das offizielle Programm für die Neuburger Delegation mit einem Umzug durch die Sèter Straßen zum Rathaus mit zünftiger Blasmusik der Stadtkapelle. Nach einem Standkonzert der Stadtkapelle unter der Leitung von Alexander Haninger auf dem Rathausplatz wurde die Abordnung vom Sèter Bürgermeister François Commeinhes im Trauungszimmer des Rathauses empfangen. Der Bürgermeister zeigte sich erfreut, wieder eine größere Delegation in Sète begrüßen zu dürfen. Das Stadtoberhaupt bedauerte, dass er aus Termingründen nicht zum Schloßfest anreisen konnte und hofft, im nächsten Jahr zum Weinfest kommen zu können.

Tourismuschefin Christiane Dusse übermittelte herzliche Grüße von Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der sich zu diesem Zeitpunkt in Urlaub befand. Für Anita Kerner ist Sète wie ihr zweites Zuhause. Als „langjährige Freundin“ dieser schönen und interessanten Stadt am Mittelmeer betonte sie in ihrer Rede die Bedeutung dieser Partnerschaft. „37 Jahre Städtepartnerschaft sind eine sehr lange Zeit. Auch wenn Freundschaften manchmal enger und manchmal weniger eng sind – diese Freundschaft hat schon viel überstanden: politische Wechsel auf beiden Seiten, neue Stadtparlamente, eine Pandemie und vieles mehr. Lasst uns diese Partnerschaft auch weiterhin leben.“

Die schwungvolle Eröffnung des Sèter Bierfests am Platz Victor Hugo. Foto: Anita Kerner

In den Jahren zuvor transportierte der Neuburger Braumeister Florian Linder das Julius-Bier nach Sète. Heuer war dies aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Eine einheimische Brauerei aus Mèze, 20 Kilometer nördlich von Sète, schenkte helles und dunkles Bier aus, das mit über 1500 Litern verkauften Bechern am Bierfestabend bei den Besuchern gut ankam.

Wie es sich für ein bayerisches Bierfest gehört, wurden die Feierlichkeiten offiziell mit dem Anstich eines Bierfasses eröffnet. „Für die Organisatoren gehört der Fassanstich zu einer wichtigen Eröffnungszeremonie und so war für sie sehr wichtig, dass wir ein Holzfass von Juliusbräu mitbrachten. Bei den französischen Brauereien gibt es keine Bierfässer“, erklärte die Organisatorin der Fahrt, Christiane Dusse. In Vertretung von Bürgermeister Commeinhes zapfte Partnerschaftsreferent Jean-Pièrre Conesa erstmals das Bierfass an.

Bevor die feierlichen Hymnen erklangen, betonte Jocelyne Cassany die Freude der Sèter, endlich wieder das Bierfest feiern zu dürfen, ein Fest, das die Freundschaft der beiden Städte symbolisiert. „Wir möchten an dieser Freundschaft festhalten und freuen uns auf viele weitere Begegnungen“, so Jocelyne Cassany. Für ausgelassene Stimmung auf dem gut besuchten Platz rund um das Thêatre de Molière sorgte einmal mehr der Sèter Gilles Amiel. Stolz war die Neuburger Delegation auf den starken Auftritt ihrer Stadtkapelle, die bei sehr schwülem Wetter ihr breites Repertoire an stimmungsvoller Unterhaltungsmusik zum Besten gab. Und natürlich erklang auch immer wieder „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, das Lied, das wohl auf keinem bayerischen Bierfest fehlen sollte.

Da die Neuburger Delegation dieses Mal einen Tag länger blieb als üblich, standen viele gute Gespräche, ein Besuch des beeindruckenden Museums über Georges Brassens, dem berühmten Sèter Chansonnier, Dichter und Schriftsteller, und natürlich auch ein Besuch des schönen Strandes auf dem Programm. (AZ)