Auf der Suche nach Leichtigkeit: Sabine Baues-Pommer plant ihren Ruhestand

Der Zeitpunkt hätte nicht passender sein können. Im Garten von Sabine Baues-Pommer und ihrem Mann wachsen Schneeglöckchen und die gelben Knospen der Winterlinge lugen bereits aus der Erde. Der Frühling kündigt sich an, die Natur bricht langsam auf - und in Aufbruchsstimmung ist auch Sabine Baues-Pommer. An diesem Wochenende beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt, nach 33 Jahren als Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege und Geschäftsführerin des Gartenbau-Kreisverbands startet sie nun in den passiven Teil ihrer Altersteilzeit. Noch vor ein paar Jahren hätte sich die heute 63-Jährige nicht vorstellen können, vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszusteigen, weil sie ihren Beruf als so erfüllend empfand. Doch dann änderten sich die Dinge und mit ihnen ihre Sicht darauf. Heute sagt sie: „Ich freue mich auf Neues.“

