Unbekannter beschädigt mehrmals Auto einer 31-Jährigen

Bereits am 15. Februar hatte eine 31-jährige Karlshulderin einen Platten an ihrem Auto festgestellt. Das Fahrzeug war damals in der Augsburger Straße in Karlshuld in einem Wohnanwesen abgestellt.

Platte Reifen in Karlshuld: Frau entdeckt Fremdkörper und erstattet Anzeige

Zunächst dachte sich die Frau noch nichts dabei, wie die Polizei mitteilt. Doch als am 19. März weitere zwei Reifen platt waren und sie zudem in ihrem Reifen einen Fremdkörper feststellte, entschied sie sich dazu, Anzeige zu erstatten. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 08431/67110. (AZ)