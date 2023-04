Am Wasserschloss Sandizell entsteht ein einzigartiges Wohnquartier

Plus Wie finanziert man ein Barockschloss? Dieser Frage begegnet Nikolaus Graf Sandizell mit dem Vorhaben, ein ganzes Quartier rund ums Schloss zu bauen.

So ein Schloss kann eine ganz schön große Bürde sein. Längst sind die prunkvollen Zeiten vorbei, märchenhaft sind heute allenfalls noch die Kosten für den Unterhalt. Die Familie von und zu Sandizell bildet da keine Ausnahme. Carl Hochbrand Graf von und zu Sandizell wollte seinerzeit die finanzielle Belastung seinen Kindern ersparen und das Barockschloss verkaufen. Doch die wollten das über 800 Jahre alte Familienerbe nicht aufgeben. "Gib unserer Generation noch mal eine Chance", sagte Sohn Nikolaus zu seinem Vater – ohne zu ahnen, welch immenses Vorhaben er 25 Jahre später umsetzen wird, um das Schloss über die nächste Generation hinaus erhalten zu können.

Es war Franz Mühlpointner aus Sandizell, damals 3. Bürgermeister von Schrobenhausen, der vor etwa sieben Jahren die Initialzündung für ein Projekt gab, das in der Region seinesgleichen sucht. Im unmittelbaren Schlossumfeld entsteht in den nächsten Jahren ein neues Wohnquartier mit insgesamt 72 Wohneinheiten - mit exklusiven Luxus-Eigentumswohnungen auf der einen und Sozialwohnungen auf der anderen Seite. Dazu sind eine Gastronomie und ein Boutique-Hotel geplant. Der denkmalgeschützte Marstall und die ehemalige Brauerei bzw. Brennerei werden dafür umgebaut, im Kontext dazu entstehen moderne Neubauten. Das Areal trägt den Namen "Quartier Schloss Sandizell" und soll ein "Genussort" werden, der nicht nur einen eigenen Wellness-Stadl mit Schwimmbad bietet, sondern auch auf Nachhaltigkeit und teilweise autarke Energieversorgung setzt.