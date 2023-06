Das ist beim Mittelalterspektakel auf Schloss Sandizell geboten

Von 8. bis 11. Juni wird das Wasserschloss Sandizell wieder zur historischen Kulisse für das Mittelalterspektakel. Bei Spielen, Markt und Lagerleben geht es zurück in längst vergangene Zeiten.

Historisches Ambiente mit Spielen, Markt und Lagerleben bei Fackelschein kündigen die Veranstalter in der „einzigartigen Wasserschloss-Atmosphäre“ an, in der es dann wieder heißt: „Seyed gegrüßt, Ihr edlen Herren und gar lieblich Damen, Ihr Bauernvolk und Reisende, die Ihr das bunte Treyben auf Schloss Sandizell erleben wollet.“ Kampfeslustige Rittersleute und Besucher können beim Axtwurf ihre Kräfte messen. Und was könnte es Schöneres geben, als bei Speis und Trank oder beim Tanz den Abend zu genießen, während Handwerker aus allen Ländereien ihre Handwerkskunst demonstrieren?

Das Badehaus ist ebenfalls geöffnet. Außerdem werden die Tänzerinnen der Gruppen Anima Sana und Ya Salam Dancers aus Ingolstadt an einigen Tagen orientalischen Tanz in den verschiedensten Facetten präsentieren. Doch auch Catargena, die Mittelalterband aus Bayern mit weiblicher Sackpfeife und Trummely, soll das Ihrige zum Fest beitragen. Traditionelles Liedgut, eingelegt in würzige Geschichten und Anekdoten, mit einer scharfen Prise Balkanrhythmen, flambiert mit einem Hauch schamanischer Urkräfte: Das ist Musica Immortalis. Und auf vielfachen Wunsch der Fans von De Schepperer wird Schloss Sandizell am Samstag auch das Moos zum Tanzen und Taumeln bringen. Dea’s Königspythons im Märchenzelt, die schon Alice Cooper betörten, sollen sich in artgerechter Form den Leuten präsentieren und manchen Vorurteilen entgegenwirken.

Mittelalterspektakel von 8. bis 11. Juni auf Wasserschloss Sandizell bei Schrobenhausen

In all dem Trubel wird sich laut den Veranstaltern auch Albrecht, Markgraf von Brandenburg, auskleiden und rüsten lassen und dabei erklären, was zu seiner Rüstung und Bewaffnung gehört. Wissenswertes aus der guten alten Zeit wird bei der Markgrafen- und Waffenschau zu bestaunen sein. Die Feldschlacht, mit vielen Rittern der über 20 lagernden Gruppen, soll den großen und kleinen Zuschauern in Erinnerung bleiben.

Geöffnet ist das Mittelalterspektakel am Donnerstag, 8. Juni, von 11 bis 21 Uhr, am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, von 13 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 20 Uhr. Das musikalische Programm und die Parkplätze sind im Eintrittspreis von zwölf Euro (ermäßigt elf Euro; Kinder von sechs bis zwölf Jahren bezahlen vier Euro) inbegriffen. Kinder unter sechs Jahren sind frei. Hunde an der Leine sind ebenfalls willkommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch