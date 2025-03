Sandro Nitsche ist neuer JVA-Chef in Herrenwörth: „Es ist eine hoffnungsvolle Arbeit“

Für Sandro Nitsche gehört Disziplin zum Leben. In seiner Schulzeit war er Leistungssportler. Für seine Sportart, den modernen Fünfkampf, absolvierte er mindestens fünfmal die Woche Trainingseinheiten in Schwimmen, Reiten, Fechten, Schießen und Laufen. „Ich habe gelernt, durchzuhalten, wenn es auch mal härter wird. Eine Tugend, die man braucht, um im Leben erfolgreich zu sein“, sagt der promovierte Jurist. Es sind Eigenschaften, die er den derzeit 140 jungen Häftlingen mitgeben will, die einige Monate oder Jahre in der JVA Herrenwörth eine Strafe absitzen müssen. Nitsche hat im Herbst 2024 die Leitung des Jugendgefängnisses übernommen.

