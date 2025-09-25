Icon Menü
Sanierung des Brunnens in Laisacker: Stadt wartet auf Stadtwerke für neuen Wasseranschluss

Neuburg-Laisacker

Der Brunnen in Laisacker verkommt seit Jahren – und soll nun reaktiviert werden

Der Brunnen in Laisacker führt seit Jahren kein Wasser mehr, sein Zustand ist sichtlich schlecht. Doch für eine Sanierung ist die Stadt auf die Stadtwerke angewiesen.
Von Andreas Zidar
    Der Brunnen in Laisacker funktioniert nicht mehr, jetzt soll er saniert werden. Foto: Nathalie Schwensfeier

    In Laisacker, in der Nähe des Jagdschlössels, steht mitten an einer Kreuzung ein Brunnen. „An einer sehr schönen Stelle“, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU). Früher hat sich der Gartenbauverein um die Anlage gekümmert. Doch die Wasserzuführung wurde zunehmend schlechter, seit Jahren fließt dort kein Wasser mehr – der Verein hat sich zurückgezogen. Dass sich niemand mehr um den Brunnen kümmert, sieht man ihm an, sein Zustand ist unübersehbar schlecht – auch wenn die Stadtgärtnerei zumindest den Wildwuchs an dieser Stelle beseitigt hat.

