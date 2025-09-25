Der Brunnen in Laisacker verkommt seit Jahren – und soll nun reaktiviert werden

In Laisacker, in der Nähe des Jagdschlössels, steht mitten an einer Kreuzung ein Brunnen. „An einer sehr schönen Stelle“, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU). Früher hat sich der Gartenbauverein um die Anlage gekümmert. Doch die Wasserzuführung wurde zunehmend schlechter, seit Jahren fließt dort kein Wasser mehr – der Verein hat sich zurückgezogen. Dass sich niemand mehr um den Brunnen kümmert, sieht man ihm an, sein Zustand ist unübersehbar schlecht – auch wenn die Stadtgärtnerei zumindest den Wildwuchs an dieser Stelle beseitigt hat.
Neuburg-Laisacker
