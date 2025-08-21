Icon Menü
Sattelzug sorgt für Verkehrsbehinderung in Schrobenhausen

Schrobenhausen

Schrobenhausen: Sattelzug behindert den Verkehr – ausgelaufenes Öl auf der Fahrbahn

Wegen eines Motorschadens bleibt am Mittwochnachmittag ein Sattelzug liegen. Die Bergung dauert fast drei Stunden
    Sattelzug sorgt für Verkehrsbehinderung auf Staatsstraße in Schrobenhausen.
    Sattelzug sorgt für Verkehrsbehinderung auf Staatsstraße in Schrobenhausen. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwochnachmittag ist es zu Verkehrsbehinderungen für nahezu drei Stunden auf der Staatsstraße zwischen Edelshausen und Schrobenhausen gekommen.

    Schrobenhausen: Ausgelaufenes Öl aus Lastwagen behindert den Verkehr

    Wie die Polizei Schrobenhausen berichtet, blieb ein Sattelzug auf Höhe eines Gewerbebetriebs wegen eines Motorschadens liegen. Die Bergung des fahruntüchtigen Lastwagens gestaltete sich als sehr aufwändig. Während der Arbeiten musste der Verkehr auf der Staatsstraße geregelt werden. Außerdem wurde die Straßenmeisterei wegen auslaufenden Öls verständigt, welches zur Wiederaufnahme des regulären Verkehrs entfernt werden musste. (AZ)  

