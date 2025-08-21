Schrobenhausen: Sattelzug behindert den Verkehr – ausgelaufenes Öl auf der Fahrbahn

Am Mittwochnachmittag ist es zu Verkehrsbehinderungen für nahezu drei Stunden auf der Staatsstraße zwischen Edelshausen und Schrobenhausen gekommen.

Schrobenhausen: Ausgelaufenes Öl aus Lastwagen behindert den Verkehr

Wie die Polizei Schrobenhausen berichtet, blieb ein Sattelzug auf Höhe eines Gewerbebetriebs wegen eines Motorschadens liegen. Die Bergung des fahruntüchtigen Lastwagens gestaltete sich als sehr aufwändig. Während der Arbeiten musste der Verkehr auf der Staatsstraße geregelt werden. Außerdem wurde die Straßenmeisterei wegen auslaufenden Öls verständigt, welches zur Wiederaufnahme des regulären Verkehrs entfernt werden musste. (AZ)