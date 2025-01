Imkerfortbildung zur Auswinterung

Der Landesverband Buckfastimker Bayern lädt zum Seminar „Auswinterung – Weichenstellung für das ganze Jahr“ am Sonntag, 9. Februar, in den Waldgasthof Geländer nach Schernfeld. Alles, was nach der Winterruhe getan werden muss, um die Völker bis zum Frühjahr zu unterstützen, bis hin zur Notfütterung, ist Thema in diesem Seminar. Das Seminar beginnt um 9.30 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Referieren wird der Bienensachverständige Burkhard Söllner. Für Mitglieder des Landesverbandes ist das Seminar kostenfrei, für alle weiteren Interessierten kostet die Teilnahme 20 Euro. Die Veranstaltung wendet sich an Imker in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Donauries, Weißenburg-Gunzenhausen, sowie der Stadt Ingolstadt. Anmeldungen sind bei Burkhard Söllner unter der E-Mail-Adresse bsoellner@t-online.de und der Telefonnummer 0151/61304738 möglich. (AZ)