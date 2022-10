Radfahrer kollidiert mit Jungschwan

Ein Pedelec-Fahrer hat bei Scheyern einen Schwan überrollt und entkam - man glaubt es kaum - in Richtung Unterschnatterbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer aus München fuhr am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße 8 bei Scheyern und sah dort drei Schwäne in Fahrbahnnähe, denen er erfolgreich ausweichen konnte. Im Rückspiegel konnte er jedoch beobachten, wie ein männlicher Pedelec-Fahrer einen der Schwäne anschließend überrollte. So berichtet es die Polizei.

Der Pedelec-Fahrer stieg vom Rad, begutachtete kurz den verletzten Schwan, stieg dann wieder aufs Fahrrad und fuhr weiter Richtung Unterschnatterbach davon. Andere Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall ebenfalls beobachteten, sprachen den Pedelec-Fahrer sogar noch an, diesen interessierte das jedoch nicht und er setzte seine Fahrt ungehindert fort, wobei er noch von Verkehrsteilnehmern bis nach Unterschnatterbach verfolgt wurde, dort jedoch bislang unerkannt entkam.

Unfall mit Schwan: Jäger muss Tier erlösen

Ein zufällig vorbeikommender Jäger untersuchte den verletzten Jungschwan und stellte fest, dass beide Beine des Schwanes gebrochen waren und dieser sichtlich litt, woraufhin der Jäger den Schwan fachkundig von seinen Leiden erlösen musste.

Da dem unbekannten Pedelec-Fahrer zwar im Hinblick auf das Überfahren des Schwanes kein Vorwurf gemacht werden kann, er jedoch ein Wirbeltier leidend zurückließ, ohne sich um dessen Versorgung weiter zu kümmern, wird nunmehr zumindest wegen des Anfangsverdachtes eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Hinweise auf den Pedelec-Fahrer werden an die Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter der Telefonnummer 08441/8095-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (AZ)