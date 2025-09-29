Icon Menü
Schienenverkehr in Neuburg: Warum die Bahnstrecke Ulm-Ingolstadt auf der Strecke bleibt

Kommentar

Neuburg ist bei der Schiene auf dem Abstellgleis

Die Bahnstrecke Ulm-Ingolstadt ist eine wichtige West-Ost-Verbindung. Doch die Strecke vermodert seit Jahrzehnten. Auch der Zustand der Gleise ist ein Trauerspiel. Doch das Thema hat keine Lobby.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    „Der Zug kommt heute etwa 40 Minuten später“, heißt es am Gleis in Neuburg. Und das derzeit ziemlich oft.
    „Der Zug kommt heute etwa 40 Minuten später“, heißt es am Gleis in Neuburg. Und das derzeit ziemlich oft. Foto: Barbara Wild

    Wer jüngst am Bahnhof Neuburg auf den Zug gewartet hat, hatte dank der umfangreichen Verspätungen genug Zeit zu erkennen, dass Neuburg in Sachen Schienenverkehr auf dem Abstellgleis angekommen ist. Hier fährt nur Regionalverkehr und der unzuverlässig. Die Fahrpläne mögen umfangreich erscheinen, aber nur in der App. Züge kommen nicht oder sehr spät. Auch in Sachen Barrierefreiheit wartet Neuburg seit Jahrzehnten auf eine Verbesserung.

