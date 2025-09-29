Neuburg ist bei der Schiene auf dem Abstellgleis

Wer jüngst am Bahnhof Neuburg auf den Zug gewartet hat, hatte dank der umfangreichen Verspätungen genug Zeit zu erkennen, dass Neuburg in Sachen Schienenverkehr auf dem Abstellgleis angekommen ist. Hier fährt nur Regionalverkehr und der unzuverlässig. Die Fahrpläne mögen umfangreich erscheinen, aber nur in der App. Züge kommen nicht oder sehr spät. Auch in Sachen Barrierefreiheit wartet Neuburg seit Jahrzehnten auf eine Verbesserung.
Kommentar
