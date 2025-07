Schlägerei bei Rockparty in Rohrenfels: 34-Jähriger wird verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Rohrenfels bei einer Party im Rahmen eines Vereinsjubiläums zu einer Schlägerei gekommen. Ein 18-Jähriger schlug einem 34-Jährigen aus Rohrenfels von hinten gegen Kopf. Dieser ging zu Boden und wurde an der Nase verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen und den vermeintlichen Schläger.

Den Handgreiflichkeiten auf der Rockparty war laut Polizei Neuburg wohl ein Streit zwischen dem späteren Opfer und einer Gruppe vorausgegangen. Das konnte aber vom Sicherheitspersonal geschlichtet werden. Jedoch schlug ein aktuell noch Unbekannter, etwa 18 Jahre alter Mann aus dieser Gruppe heraus gegen 2.50 Uhr dem 34-Jährigen von hinten gegen den Kopf.

Schlägerei bei Rockparty in Rohrenfels: Polizei sucht Hinweise zum Täter

Bei Eintreffen der Beamten konnte nur noch der Verletzte und drei Zeugen angetroffen werden. Der Täter war verschwunden und soll nun ermittelt werden. Beschrieben wird er wie folgt: Der Mann ist zwischen 18 und 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, ein südländisch wirkender Mann mit schlanker Statur, dunklen glatten Haaren und schwarz-roter Lederjacke. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)