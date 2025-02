Schlägerei in Unterkunft: Polizeibeamtin wird leicht verletzt

Eine Polizeibeamtin ist bei dem Versuch, eine Auseinandersetzung in einer städtischen Unterkunft in der Neuburger Straße in Schrobenhausen zu schlichten, leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere stark alkoholisierte Bewohner in Streit geraten. Grund dafür waren wohl Meinungsunterschiede über die Zulässigkeit von Besucherempfang in der Unterkunft.

58-Jähriger geht auf Mitbewohner der Unterkunft in der Neuburger Straße los

Nachdem einer der Streithähne zur Schlichtung die Polizei verständigt hatte, ging in Anwesenheit der Polizeistreife ein 58-Jähriger auf seinen 27-jährigen Mitbewohner los und versetzte diesem eine schallende Ohrfeige. Eine 27-jährige Polizeibeamtin, die versuchte, diesen Schlag zu verhindern, wurde ebenfalls getroffen und dadurch leicht verletzt. Der 58-Jährige wurde daraufhin unter erheblicher Gegenwehr in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Polizeiinspektion verbringen. Den Mann, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)