Schlägereien in Ingolstadt: Polizei nimmt betrunkenen 44-Jährigen fest

Zwei Fälle von Körperverletzungen beschäftigen am Wochenende die Ingolstädter Polizei. Zunächst kam es in der Nacht zum Sonntag in einer Bar in der Ingolstädter Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Betrunkenen. Dabei schlug einer der Beteiligten seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser mehrere Zähne verlor. Wie die Polizei nach Ankunft feststellte, lag gegen den Beschuldigten ein Untersuchungshaftbefehl vor, weshalb er festgenommen und auf die Dienststelle gebracht wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Polizei Ingolstadt ermittelt nach Schlägerei wegen Körperverletzung

Am frühen Sonntagvormittag ereignete sich zudem „Am Stein“ eine Schlägerei mit zwei Beteiligten. Nachdem einer der Kontrahenten den anderen zunächst geohrfeigt hatte, schlug dieser infolgedessen mehrmals mit einer Flasche in der Hand auf seinen Widersacher ein. Zudem bedrohte der unbekannte Täter seinen Widersacher verbal. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen am Kopfbereich, der unbekannte Täter konnte vor Eintreffen der Polizeibeamten flüchten. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ, weitere Ermittlungen folgen. (AZ)