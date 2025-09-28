Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Schlägereien in Ingolstadt: Polizei nimmt betrunkenen 44-Jährigen fest

Ingolstadt

Schlägereien in Ingolstadt: Polizei nimmt betrunkenen 44-Jährigen fest

Die Polizei Ingolstadt ermittelt in zwei Fällen von Körperverletzung, die sich am Wochenende in Stadtgebiet ereignet haben. Einer der Beteiligten wurde festgenommen.
    • |
    • |
    • |
    Zwei Fälle von Körperverletzung beschäftigten am Wochenende die Polizei Ingolstadt.
    Zwei Fälle von Körperverletzung beschäftigten am Wochenende die Polizei Ingolstadt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zwei Fälle von Körperverletzungen beschäftigen am Wochenende die Ingolstädter Polizei. Zunächst kam es in der Nacht zum Sonntag in einer Bar in der Ingolstädter Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Betrunkenen. Dabei schlug einer der Beteiligten seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser mehrere Zähne verlor. Wie die Polizei nach Ankunft feststellte, lag gegen den Beschuldigten ein Untersuchungshaftbefehl vor, weshalb er festgenommen und auf die Dienststelle gebracht wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

    Polizei Ingolstadt ermittelt nach Schlägerei wegen Körperverletzung

    Am frühen Sonntagvormittag ereignete sich zudem „Am Stein“ eine Schlägerei mit zwei Beteiligten. Nachdem einer der Kontrahenten den anderen zunächst geohrfeigt hatte, schlug dieser infolgedessen mehrmals mit einer Flasche in der Hand auf seinen Widersacher ein. Zudem bedrohte der unbekannte Täter seinen Widersacher verbal. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen am Kopfbereich, der unbekannte Täter konnte vor Eintreffen der Polizeibeamten flüchten. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ, weitere Ermittlungen folgen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden