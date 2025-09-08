Von Langos bis Pommes: Foodtrucks lassen keine Wünsche offen

Eine erstaunlich gute Resonanz erzielte das „Street Food Festival Schlemmerfest“ am Wochenende im Ostend in Neuburg. Vor allem am Samstag genehmigte sich junge und junggebliebene Kundschaft einen Hamburger, ein Langos, Falafel oder einfach nur Pommes Frites.

Das Foodtruck Festival gab es zuletzt 2021 in Neuburg

Die Veranstalter hatten zuletzt im Jahr 2021 in Neuburg Station gemacht. Jetzt will man im nächsten Jahr wiederkommen. Der „Food Truck“ ist mittlerweile nach Friedberg weitergezogen.