Schlemmerfest im Neuburger Ostend: Kulinarische Vielfalt bei verschiedenen Foodtrucks

Neuburg

Von Langos bis Pommes: Foodtrucks lassen keine Wünsche offen

Zahlreiche Foodtrucks machten am Wochenende im Neuburger Ostend Station. Im nächsten Jahr soll das Festival wiederholt werden.
Von Winfried Rein
    |
    |
    |
    Ob Burger oder Falafel – beim Foodtruck Festival in Neuburg kamen die Besucher in kulinarischer Hinsicht auf ihre Kosten.
    Ob Burger oder Falafel – beim Foodtruck Festival in Neuburg kamen die Besucher in kulinarischer Hinsicht auf ihre Kosten. Foto: Winfried Rein

    Eine erstaunlich gute Resonanz erzielte das „Street Food Festival Schlemmerfest“ am Wochenende im Ostend in Neuburg. Vor allem am Samstag genehmigte sich junge und junggebliebene Kundschaft einen Hamburger, ein Langos, Falafel oder einfach nur Pommes Frites.

    Das Foodtruck Festival gab es zuletzt 2021 in Neuburg

    Die Veranstalter hatten zuletzt im Jahr 2021 in Neuburg Station gemacht. Jetzt will man im nächsten Jahr wiederkommen. Der „Food Truck“ ist mittlerweile nach Friedberg weitergezogen.

