Parkhaus am Ameos-Klinikum wird zum Jahresende geschlossen

Wegen baulicher Mängel muss das Ameos-Klinikum St. Elisabeth in Neuburg das Parkhaus 1 sperren. Wie das Krankenhaus auf Nachfrage bestätigt, soll das Parkhaus „aller Voraussicht nach ab dem 1. Januar 2025“ geschlossen werden - und zwar dauerhaft. „Trotz der von uns durchgeführten aufwendigen Maßnahmen zur Ertüchtigung können die baulichen Mängel nicht langfristig behoben werden“, heißt es in einer Stellungnahme. Weitere Details wollte die Klinik nicht nennen, offenbar liegen aber statische Probleme vor.

Bauliche Mängel zwingen Ameos-Klinikum Neuburg zur Schließung von Parkhaus

Besucher und Mitarbeiter können noch bis Ende des Jahres auf vier der insgesamt sechs Ebenen parken. Die beiden obersten Ebenen sind bereits seit Längerem gesperrt. Zum 31. Dezember fallen dann rund 120 Stellplätze weg.

Wie es im nächsten Jahr weitergeht, will das Klinikum Mitte Dezember bekanntgeben. Man prüfe derzeit alternative Parkmöglichkeiten. Nach Informationen der Neuburger Rundschau haben sich Mitarbeiter der Klinik bereits an die Stadt Neuburg gewandt mit der Frage, ob sie den Parkplatz am Brandlbad nutzen dürften. Die Fläche dort liegt über die Wintermonate weitestgehend brach, weshalb die Stadt grundsätzlich wohl nichts dagegen hätte.