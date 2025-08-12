Rewe am Donauwörther Berg schließt: Das sagen die Menschen in Neuburg dazu

Es war eine Nachricht, die die Menschen in Neuburg überrascht und auch bewegt hat: Der Rewe-Markt an der Donauwörther Straße wird bis Ende 2025 schließen. Grund dafür ist laut Unternehmen zu wenig Umsatz. Der Supermarkt lockte schlicht zu wenig Kunden an, heißt es. Die Berichterstattung der NR kommentierten sehr viele Leser in den sozialen Netzwerken. Was also denken die Menschen in der Stadt über das schnelle Aus des Rewe-Supermarktes nach nur vier Jahren? Und was könnte an dieser Stelle stattdessen eröffnen?
Neuburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden