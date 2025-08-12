Icon Menü
Schließung des Rewe am Donauwörther Berg: Neuburger äußern ihre Meinung!

Neuburg

Rewe am Donauwörther Berg schließt: Das sagen die Menschen in Neuburg dazu

Die Nachricht, dass der Supermarkt am Donauwörther Berg nach nur vier Jahren schließt, hat große Resonanz ausgelöst. Was Kunden berichten und welche Alternativen vorgeschlagen werden.
Von Barbara Wild
    Der Rewe-Markt am Donauwörther Berg wird schließen. Auch die Filiale der Friedberger Bäckerei Ihle ist dann Geschichte.
    Der Rewe-Markt am Donauwörther Berg wird schließen. Auch die Filiale der Friedberger Bäckerei Ihle ist dann Geschichte. Foto: Barbara Wild

    Es war eine Nachricht, die die Menschen in Neuburg überrascht und auch bewegt hat: Der Rewe-Markt an der Donauwörther Straße wird bis Ende 2025 schließen. Grund dafür ist laut Unternehmen zu wenig Umsatz. Der Supermarkt lockte schlicht zu wenig Kunden an, heißt es. Die Berichterstattung der NR kommentierten sehr viele Leser in den sozialen Netzwerken. Was also denken die Menschen in der Stadt über das schnelle Aus des Rewe-Supermarktes nach nur vier Jahren? Und was könnte an dieser Stelle stattdessen eröffnen?

