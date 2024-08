Wechsel im Bubble Tea Laden: So geht es in der Luitpoldstraße weiter

Wer gerne Bubble Tea trinkt, hat in Neuburg seit diesem Monat eine Anlaufstelle weniger: Mitte August haben Thomas Bui und seine Frau ihren Laden „Red Panda Tea“ in der Neuburger Luitpoldstraße geschlossen. Die Gründer mit asiatischen Wurzeln hatten bis zuletzt mehrere Dutzend verschiedener Bubble-Tea-Sorten angeboten.

Das Getränk, das ursprünglich aus Taiwan stammt, wird auf der Basis von gesüßtem grünen oder schwarzen Tee mit Milch, Sirup oder Honig zubereitet und meist als Eistee serviert. Die Besonderheit sind zugesetzte Kügelchen aus Speisestärke, die dem Bubble Tea seinen Namen geben.

Derzeit ist es still um das Ladenlokal in der Luitpoldstraße, doch der Leerstand wird nicht lange währen: Vanessa van Delft, die in der Region Catering für viele Kindertageseinrichtungen anbietet und auch die Pächterin der Imbisse im Brandl- und im Parkbad ist, wird ab 1. Oktober den Laden übernehmen. Zu viel mag die Neuburger Gastronomin derzeit noch nicht verraten, denn vieles rund um den neuen Standort ist noch zu klären. Sie arbeite derzeit aber an einem neuen Konzept, sagt sie auf Nachfrage unserer Redaktion und versichert: „Mit Bubble Tea machen wir auf jeden Fall weiter – wenn auch nicht mit ganz so vielen Sorten.“

Icon Vergrößern Das Ladenlokal des ehemaligen „Red Panda Tea“ in der Neuburger Luitpoldstraße steht leer. Aber nicht lange. Ab 1. Oktober macht Vanessa van Delft hier weiter. Foto: Anika Zidar Icon Schließen Schließen Das Ladenlokal des ehemaligen „Red Panda Tea“ in der Neuburger Luitpoldstraße steht leer. Aber nicht lange. Ab 1. Oktober macht Vanessa van Delft hier weiter. Foto: Anika Zidar

Der bisherige Inhaber Thomas Bui will an seine Nachfolgerin auf jeden Fall einige seiner Rezepte weitergeben, sagt er auf Anfrage. Seine Frau und er verlassen die Luitpoldstraße mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie sie auf einem Aushang an der Türe des ehemaligen Lokals mitteilen. Denn die beiden haben neue Pläne: „Tatsächlich sind wir derzeit auf der Suche nach einem neuen Standort, wo meine Frau in naher Zukunft eine größere Gastronomie eröffnen wird.“