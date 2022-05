Schloss Grünau

vor 34 Min.

Rittertage: Mutige Recken und wilde Gesellen auf Grünau

Plus Es geht heiß her im Schlossgraben von Grünau, wenn sich wilde Gesellen dort Schwertkämpfe liefern. Noch bis zum Sonntag finden in Neuburg die Rittertage statt.

Von Andrea Hammerl

Mutige Ritter auf edlen Pferden im Turnierkampf, wilde Gesellen aus dem Norden Schottlands, die sich einen Schwertkampf mit den Recken des Markgrafen von Brandenburg liefern – es geht heiß her im Graben des sonst so beschaulichen Jagdschlosses Grünau. Die Grabenhänge sind dicht an dicht von Mittelalterfans und Familien bevölkert, die den Vatertag zu einem Ausflug zu den Grünauer Rittertagen genutzt haben und nun die vier Ritter von Armati Equites anfeuern.

