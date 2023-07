Schloßfest Neuburg 2023: Programm, Umzug und Öffnungszeiten

Das Schloßfest in Neuburg findet auch 2023 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Umzug, Programm, Öffnungszeiten und Eintritt für das Fest.

An vielen Orten in Deutschland gibt es traditionsreiche Stadtfeste. Das Neuburger Schloßfest sticht unter all diesen Festen dennoch hervor. Grund dafür ist einerseits der historische Bezug, andererseits die liebevolle Ausgestaltung der Feierlichkeiten. Denn beim Schloßfest handelt es sich nicht um ein gewöhnliches kleines Stadtfest, sondern um ein mit viel Mühe inszeniertes Renaissance-Fest.

Das Schloßfest in Neuburg geht auf mehrere historische Anlässe und Personen zurück. Denn Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts war Neuburg die wichtigste Stadt in der Region und Schauplatz vieler historischer Ereignisse. Darunter fällt die Hochzeit eines Grafen mit einer Prinzessin, die in der Stadt tagelang gefeiert wurde und als Vorbild für das Neuburger Schloßfest dient. Dem historischen Vorbild entsprechend gibt es auch beim modernen Schloßfest ein umfangreiches Programm, das an jedem Tag Unterhaltung bietet.

Wie das Programm in diesem Jahr aussieht, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir alle Infos rund um den Umzug und die Öffnungszeiten sowie die Eintrittspreise für Sie hier zusammengetragen.

Termin und Öffnungszeiten beim Schloßfest Neuburg 2023

Das Schloßfest in Neuburg findet 2023 an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Los ging es am Freitag, dem 30. Juni um 17 Uhr. Das Programm läuft teilweise bis spät in die Nacht. Die Öffnungszeiten des Festgeländes sind entsprechend der Veranstaltungen von Freitagabend bis Sonntagnacht. Das Stadtmuseum ist immer bis eine Stunde nach der letzten Veranstaltung geöffnet.

Termine für das Schloßfest Neuburg:

Freitag, 30. Juni - Sonntag, 2. Juli

Freitag, 7. Juli - Sonntag, 9. Juli

Programm beim Schloßfest Neuburg 2023

Das Programm des Schloßfests in Neuburg ist 2023 wieder sehr umfangreich. Nicht ohne Grund findet das Schloßfest nur alle zwei Jahre statt. Denn mit mittlerweile mehr als 2000 Mitwirkenden ist es längst weit über das Maß eines kleinen Lokal-Festes hinausgewachsen. Nachdem die Corona-Pandemie dem letzten Fest-Termin 2021 ins Wasser fallen ließ, ist es außerdem das erste Schloßfest seit 2019. Die Beteiligten hatten also jede Menge Zeit, um sich ein neues und umfangreiches Programm zu überlegen.

Damit Sie die Übersicht über alle Veranstaltungen behalten, haben wir Ihnen hier sämtliche Programmpunkte des Neuburger Schloßfestes aufgelistet:

Programm am Freitag, 30. Juni

Uhrzeit Programmpunkt Veranstaltungsort 17.00 Uhr Ankunft der Festgäste auf der Donau und Einzug in die Obere Stadt Donaukai 18.00 Uhr Feierliche Eröffnung des Neuburger Schloßfestes Schlosshof Ab 18.00 Uhr Historischer Jahrmarkt Obere Altstadt 19.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 19.30 Uhr Turnierspiele Marstallhof 19.30 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 19.30 Uhr " Viva la musica" Stadtmuseumsgarten 20.00 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 20.30 Uhr Tanz und Scherz bei Hofe Schlosshof 21.30 Uhr Feuerzauber Hofgarten 21.30 Uhr Trommelwirbel und Feuertanz Bühne Josefstraße 22.00 Uhr Jagdhornblasen Rathaustreppe 22.00 Uhr Fest der Spielleut Schlosshof

Programm am Samstag, 1. Juli

Uhrzeit Programmpunkt Veranstaltungsort 11.00 Uhr Matinee Schlosskapelle 13.00 Uhr Kleines Konzert Schlosskapelle Ab 14.00 Uhr Historischer Jahrmarkt Obere Altstadt 14.30 Uhr Geschichten und Märchen für Kinder Stadtmuseum 15.00 Uhr "Turmbau zu Neuburg" Kongregationssaal 15.00 Uhr Stegreiftheater Bühne Josefstraße 15.00 Uhr Turnierspiele Marstallhof 15.30 Uhr Geschichten und Märchen Stadtmuseum 16.00 Uhr "Kurzweyl mit Musik und Tanz" Kongregationssaal 16.15 Uhr Kinder und Jugendtanzspiel Schlosshof 16.30 Uhr Rhythmischer Steckenreiterkampf Maria-Ward-Schule 17.00 Uhr Vesper Hofkirche 17.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 17.00 Uhr Tunierspiele Marstallhof 17.00 Uhr "Der Schloß-Spatz" Amalienschule Erdgeschoss 17.30 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 17.30 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 18.00 Uhr Steckenreitertanz Schlosshof 18.00 Uhr Mitmachtheater "Des Pfalzgraf neue Kleider" Maria-Ward-Schule 18.00 Uhr " Viva la musica" Stadtmuseumsgarten 18.30 Uhr Die listige, lustige Dienerin Vorplatz Kirche St. Peter 18.30 Uhr "Der Schloß-Spatz" Amalienschule 19.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 19.15 Uhr Standkonzert Stadtmuseumsgarten 19.30 Uhr Hofkonzert Kongregationssaal 19.30 Uhr Fanfarenzüge im Marstallhof Marstallhof 20.00 Uhr Die listige, lustige Dienerin Bühne Josefstraße 20.00 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 20.00 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 21.00 Uhr Musica mit Sackpfeiff und Trummeley Stadtmuseumsgarten 21.30 Uhr Tanz und Scherz bei Hofe Schlosshof 21.30 Uhr Feuerzauber Hofgarten 21.30 Uhr Trommelwirbel und Feuertanz Bühne Josefstraße 22.00 Uhr Jagdhornblasen Rathaustreppe 22.30 Uhr Feuershow Marstallhof

Programm am Sonntag, 2. Juli

Uhrzeit Programmpunkt Verantaltungsort 10.30 Uhr Preisschafkopfen im historischen Gewand Brunnenschenke Herrenstraße 10.30 Uhr Matinee Schloskapelle Ab 11.00 Uhr Historischer Jahrmarkt Obere Altstadt 12.00 Uhr Bogenturnier der pfalzgräflichen Schützen Marstallhof 13.00 Uhr Gesang und Musica Maria-Ward-Schule 13.45 Uhr Kinder- und Jugendtanzspiel Schlosshof 14.00 Uhr Turnierspiele Marstallhof 14.00 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 14.30 Uhr Geschichten und Märchen für Kinder Stadtmuseum 15.00 Uhr Stegreiftheater Bühne Joseftheater 15.00 Uhr Pfaffenwiegen Vor der Hofkirche 15.30 Uhr Lateinschule Theaterhof 15.30 Uhr Gaukelei Stadtmuseumsgarten 16.00 Uhr Steckenreitertanz Schlosshof 16.00 Uhr Turnierspiele Marstallhof 16.30 Uhr Ventus Laminarum und Fahnenschwinger Stadtmuseumsgarten 16.30 Uhr Rhythmischer Steckenreiterkampf Maria-Ward-Schule 17.00 Uhr Vesper Hofkirche 17.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 17.00 Uhr "Der Schloß-Spatz" Amalienschule 17.30 Uhr Tanz und Scherz bei Hofe Schlosshof 17.30 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 18.00 Uhr Mitmachtheater Hofgarten 18.00 Uhr Turnierspiele Marstallhof 18.00 Uhr Geschichten und Märchen für Kinder Stadtmuseum 19.00 Uhr Europareise mit Renaissance-Musik Schlosskapelle 19.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 19.30 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 20.00 Uhr Herzog-Georg-Spende Vorplatz Kirche St. Peter 20.00 Uhr Hofkonzert Kongregationssaal 21.00 Uhr Feuerzauber Hofgarten 22.00 Uhr Jagdhornblasen Rathaustreppe

Programm am Freitag, 7. Juli

Ort Programmpunkt Veranstaltungsort Ab 17.00 Uhr Historischer Jahrmarkt Obere Altstadt 17.00 Uhr Steckenreitertanz Schlosshof 17.00 Uhr Stegreiftheater Bühne Josefstraße 17.30 Uhr Geschichten und Märchen für Kinder Stadtmuseum 18.00 Uhr Lateinschule Descartes-Gymnasium 19.00 Uhr Tanz und Scherz bei Hofe Schlosshof 19.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 19.00 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 20.00 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 20.30 Uhr Musica mit Sackpfeiff und Trommeley Stadtmuseumsgarten 21.30 Uhr Feuerzauber Traumtheater (Hofgarten) 21.30 Uhr Trommelwirbel und Feuertanz Bühne Josefstraße 21.30 Uhr SERENADE Schlosshof 22.00 Uhr Jagdhornblasen Rathaustreppe

Programm am Samstag, 8. Juli

Uhrzeit Programmpunkt Veranstaltungsort 11.00 Uhr Matinee Schlosskapelle 13.00 Uhr Kleines Konzert Schlosskapelle Ab 14.00 Uhr Historischer Jahrmarkt Obere Altstadt 14.00 Uhr Italienische Fahnenschwingergruppe Schlosshof 15.00 Uhr Geschichten und Märchen für Kinder Stadtmuseum 15.00 Uhr Stegreiftheater Bühne Josefstraße 15.00 Uhr Turnierspiele Marstallhof 15.00 Uhr Lateinschule Theaterhof 15.45 Uhr Kinder- und Jugendtanzspiel Schlosshof 16.00 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 16.30 Uhr Geschichten und Märchen für Kinder Stadtmuseum 16.30 Uhr Rhythmischer Steckenreiterkampf Maria-Ward-Schule 17.00 Uhr Turnierspiele Marstallhof 17.00 Uhr Hofkonzert Kongregationssaal 17.00 Uhr Vesper Hofkirche 17.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 17.00 Uhr "Der Schloß-Spatz" Amalienschule 17.00 Uhr Gaukelei Stadtmuseumsgarten 17.30 Uhr Steckenreitertanz Schlosshof 17.30 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 18.00 Uhr Mitmachtheater Maria-Ward-Schule 18.00 Uhr Die listige, lustige Dienerin Vorplatz Peterskirche 18.00 Uhr " Viva la musica" Stadtmuseumsgarten 18.30 Uhr "Der Schloß-Spatz" Animalienschule 19.00 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 19.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 19.00 Uhr Tanz und Scherz bei Hofe Schlosshof 19.30 Uhr Fanfarenzüge im Marstallhof Marstallhof 20.00 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 20.00 Uhr Die listige, lustige Diebin Bühne Josefstraße 21.00 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 22.45 Uhr Feuertheater auf der Donau Donaukai

Programm am Sonntag, 9. Juli

Uhrzeit Programmpunkt Veranstaltungsort 11.00 Uhr Festzug durch die Stadt Vom Karl-Reisach-Platz in die Obere Altstadt Ab 12.00 Uhr Historischer Jahrmarkt Obere Altstadt 13.00 Uhr Gesang und Musica Maria-Ward-Schule 14.00 Uhr Turnierspiele Marstallhof 14.00 Uhr "Der Schloß-Spatz" Animalienschule 14.30 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 14.30 Uhr Geschichten und Märchen für Kinder Stadtmuseum 14.45 Uhr Kinder- und Jugendtanzspiel Schlosshof 15.00 Uhr Stegreiftheater Bühne Josefstraße 15.00 Uhr Gaukelei Stadtmuseumsgarten 15.30 Uhr Lateinschule Descartes-Gymnasium 15.30 Uhr "Der Schloß-Spatz" Animalienschule 16.00 Uhr Turnierspiele Marstallhof 16.00 Uhr De Schepperer Vorplatz Peterskirche 16.30 Uhr Rhythmischer Steckenreiterkampf Maria-Ward-Schule 16.30 Uhr Geschichten und Märchen für Kinder Stadtmuseum 16.30 Uhr Steckenreitertanz Schlosshof 17.00 Uhr Ventus Laminarum und Fahnenschwinger Stadtmuseumsgarten 17.00 Uhr Vesper Hofkirche 17.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 17.30 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 18.00 Uhr Mitmachtheater Maria-Ward-Schule 18.00 Uhr Turnierspiele Marstallhof 18.00 Uhr Tanz und Scherz bei Hofe Schlosshof 18.00 Uhr Stegreiftheater Bühne Josefstraße 18.00 Uhr " Viva la musica" Stadtmuseumsgarten 19.00 Uhr Tanz auf dem Markt Bühne Josefstraße 19.30 Uhr Die Neuburger Gassenspieler und Ceretanus Theaterhof 20.00 Uhr Herzog-Georg-Spende Vorplatz Peterskirche 21.00 Uhr Feuerzauber Hofgarten 22.00 Uhr Jagdhornblasen Rathaustreppe

Der Festtags-Umzug beim Neuburger Schloßfest 2023

Anders als bei vergleichbaren Festen findet der Festtags-Umzug beim Neuburger Schloßfest nicht zu Beginn der Feierlichkeiten statt. Stattdessen eröffnet der Umzug den letzten Festtag. Da das Neuburger Schloßfest bei jeder Witterung stattfindet, kann die Umzugs-Prozession durchaus auch im Regen enden. Beim vergangenen Schloßfest im Jahr 2019 war das beinahe der Fall, doch der Regen hörte gerade noch rechtzeitig für den Beginn des Umzugs auf.

Um 11.00 Uhr startet der Umzug traditionsgemäß auf dem Karl-Reisach-Platz und führt über die Grünauer Straße, die Oskar-Wittmann-Straße, die Luitpoldstraße und den Stadtberg schlussendlich in die Obere Altstadt. Dort beginnt dann im Anschluss zum letzten Mal der historische Jahrmarkt.

Eintritt zum Neuburger Schloßfest 2023: Preise für Tages- und Wochenend-Tickets

Schauplatz des Neuburger Schloßfests ist ein großes Areal in der Neuburger Altstadt. Entsprechend sind die Eintrittskarten am alten Stadttor zu erwerben. Sie gelten dabei aber nicht nur für das Areal der Altstadt, sondern auch für das Stadtmuseum und die Flämische Galerie. Da viele der Veranstaltungen im Stadtmuseum bzw. im Stadtmuseumsgarten stattfinden, kann ein Museumsbesuch so mit dem Besuch der Schloßfestes verbunden werden.

Eintrittspreise für das Neuburger Schloßfest 2023:

Tagesticket: 13,00 Euro

Wochenend-Ticket: 25,00 Euro

Kinder bis einer Größe von 1,5m haben freien Eintritt

In den Tickets ist der Eintritt für die meisten Veranstaltungen beim Neuburger Schloßfest 2023 enthalten. Für einige Aufführungen müssen Sie jedoch gesondert Eintritt zahlen. Welche Programmpunkte das betrifft und was ein entsprechendes Ticket kostet, haben wir hier zusammengefasst: