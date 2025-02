Diese Veranstaltungen gibt es 2025 in Neuburg und der Region

Der Fasching ist im vollen Gange. Auch mit dem traditionellen Donauschwimmen hat die Stadt das erste Großevent im Jahr 2025 bereits hinter sich gebracht. Aber auch sonst stehen in diesem Jahr wieder verschiedene Feste, Märkte und Konzerte in und um Neuburg an und damit zahlreiche Möglichkeiten zum Feiern, Tanzen und Schlemmen. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Februar 2025: Diese Veranstaltungen sind in Neuburg geboten

Fasching: Am 27. Feburar dürfen sich Faschingsenthusiasten freuen, denn es findet auch dieses Jahr der traditionelle Weiberfasching am unsinnigen Donnerstag auf dem Schrannenplatz und in diversen Party-Etablissements Neuburgs statt.

März 2025

Fasching: Am 1. März zieht der Faschingsclub Euphoira in Weidorf durch die Straßen. Am 2. März ist Fidelitas mit ihrem Faschingsumzug in Rennertshofen unterwegs und am 3. März steigt die Rosenmontagsgaudi der Neuburger Burgfunken.

Volksfest: Vom 10. bis zum 14. März findet auf dem Schrannenplatz die Frühjahrs-Dult statt. Besucher können sich auf verschiedene Fahrgeschäfte sowie Schmankerl freuen. Höhepunkt ist der Sonntag, der von einem Krammarkt in der Innenstadtstraße sowie verkaufsoffenen Geschäften begleitet wird. Das am 15.März von den freien Wählern organisierte Starkbierfest erfreut sich alljährlich großer Beliebtheit. Im Kolpingsaal Neuburg wird neben reichlich Getränken auch für eine gemütliche, „griabige“ und gesellige Stimmung gesorgt sein.

Icon Vergrößern Auch auf dem Neuburger Volksfest im Ostend kann 2025 wieder gefeiert, geschlemmt und getrunken werden. Foto: Winfried Rein (Archiv) Icon Schließen Schließen Auch auf dem Neuburger Volksfest im Ostend kann 2025 wieder gefeiert, geschlemmt und getrunken werden. Foto: Winfried Rein (Archiv)

Ausstellung: Vom 7. bis zum 23. März stellt die Druckgruppe des Kunstkreises Neuburg an der Donau e.V. im Marstallforum am Ottheinrichplatz. Am 14. März beginnt darüberhinaus die Frühjahrsausstellung mit dem Thema „Begegnungen“ im Fürstengang. Bis zum 6. April werden dort sowohl Bilder als auch plastische Kunstwerke ausgestellt.

Flohmarkt: Am 10. März startet die Flohmarktsaison im Südpark. Elf Mal im Jahr findet der größte Flohmarkt der Region an jedem 2. Sonntag im Monat auf dem Gelände dort statt. Auf etwa 250 Ständen findet nicht nur der passionierte Sammler besondere Raritäten.

Konzert: Am 29. März gibt das Neuburger Kammerorchester ein Konzert im Kongragtionssaal am Jacob-Balde-Platz. Unter der Leitung von Johannes Fiedler gibt es unter anderem Stücke von Barber, Beethoven und Vaughan Williams zu hören sein.

April 2025

Kunstmarkt: Vom 19. bis zum 21. April lädt das Jagdschloss Grünau zum „Kunst-Kultur-Ostermarkt“ ein. In und um das Schloss herum tummeln sich Stände von zahlreichen Künstlern und Ausstellern. Wer sich für Wellness-, Pflanzen- und Biokultur interessiert, wird hier absolut fündig!

Volksfest: Gefeiert werden kann auch auf dem Donaumoosvolksfest in Karlshuld vom 29. April bis zum 4. Mai.

Mai 2025

Retro Games Börse: Diese Börse ist ein Hotspot für alle Liebhaber von Retrogames, Sammler klassischer Konsolen und Fans zeitloser Gaming-Momente. Sie findet am 3. Mai von 11 bis 16 Uhr im Neuburger Boxenstall statt.

Frühlingsmarkt:Der Mai beginnt passend zur Jahreszeit mit einem Frühlingsmarkt am Schloss Sandizell in Schrobenhausen. Vom 1. bis zum 4. Mai kann man rund um das Wasserschloss nicht nur das sprießende Grün genießen, sondern auch verschiedene kunsthandwerkliche Accessoires und Köstlichkeiten der Saison erwerben.

Mittelalter-Fest: Freunde von History-Spektakeln kommen Ende Mai das erste Mal auf ihre Kosten. Vom 29. Mai bis zum 1. Juni finden am Jagdschloss in Grünau die Grünauer Rittertage statt. Im Mittelpunkt steht hier das Leben der Ritter und Landsknechte. Ein historisches Ambiente mit Spielen, Markt und Tanz erwartet die Besucher. Handwerker präsentieren ihre Fähigkeiten und bieten ihre Waren zum Verkauf an.

Volksfest: Das Volksfest in Schrobenhausen findet vom 15. bis zum 29. Mai statt.

Fischerstechen/Fischergasslerfest: Auf die Zillen! Ende Mai findet erneut das Neuburger Fischerstechen am Donaukai statt. Zwei Kontrahenten werden versuchen, sich mithilfe von Lanzen von den jeweiligen Zillen zu stoßen. Für die Kulinarik nach dem Spektakel ist definitiv gesorgt, auf dem folgenden Fischergasslerfest am selben Abend gibt es Steckerlfisch und Co. für das leibliche Wohl.

Juni 2025

Volksfest: In Ingolstadt steigt das Pfingstvolksfest vom 6. bis zum 15. Juni.

Schloßfest: zweifelsfrei der Höhepunkt im Neuburger Veranstaltungskalender. Vom 27. bis zum 29. Juni dreht ganz Neuburg die Uhren ein paar hundert Jahre zurück. Die Stadtbewohner stellen jene Epoche nach, in der Pfalzgraf Ottheinrich (1502 bis 1559), der unvergessene Förderer der Stadt, in seinem Schloss an der Donau unvergleichliche und prächtige Feste veranstaltete.

Icon Vergrößern Mit dem Neuburger Schloßfest steht 2025 wieder einen Höhepunkt für Geschichts-Fans auf dem Plan. Foto: Annemarie Meilinger (Archiv) Icon Schließen Schließen Mit dem Neuburger Schloßfest steht 2025 wieder einen Höhepunkt für Geschichts-Fans auf dem Plan. Foto: Annemarie Meilinger (Archiv)

Juli 2025

Schloßfest: Das zweite Schloßfestwochenende dauert vom 4. bis zum 6. Juli.

Volksfest: „Wollt ihr noch eine Runde? Die nächste geht rückwärts!“ So, oder zumindest so ähnlich erklingt es wieder vom 25. Juli bis zum 3. August auf dem Volksfestplatz im Neuburger Ostend. Zwischen Schokofrüchten, Fahrattraktionen und Autoscootern finden sich viele Aktionen und bieten Raum, die Seele baumeln zu lassen.

Festival: Norbert „Noppo“ Heine veranstaltet mit dem TheArtrium heuer zum 13. Mal das bekannte „Barock bis Rock“-Festival. Als reines Gitarrenfestival werden am 18. und 19. Juli auch dieses Jahr talentierte Künstler der Bühne stehen.

August 2025

Volksfest: Der beliebte Barthelmarkt in Oberstimm dauert vom 29. August bis zum 1. September.

Sommerakademie: Diesen August geht die Neuburger Sommerakademie in die 47. Runde! Talentierte Musiker und Künstler bieten vom 3. bis zum 16. August ihr Können in verschiedensten Veranstaltungen dar, ebenfalls wird es ein vielseitiges Kursprogramm im Rahmen der Akademie geben.

September 2025

Töpfermarkt: Am 20. und 21. September präsentieren Aussteller aus ganz Deutschland und Europa ihre verschiedenen keramischen Erzeugnisse auf dem Neuburger Töpfermarkt im Fürstlichen Marstall am Ottheinrichplatz. Von Töpfen bis Kannen kann dort allerlei Geschirr in verschiedensten Farben und Formen erstanden werden. Auch andere Handwerker stellen ihr Können zur Schau, darunter ein Bürstenmacher, ein Drechsler und ein Flechter.

Modenschau: Vom 12. bis zum 14. September werden bei „Mut zum Hut“ im Neuburger Schloss wieder allerhand ausgefallene Kopfbedeckungen zur Schau getragen. Die zwei großen Modeschauen finden dabei jeweils am Samstag und Sonntag statt.

Oktober 2025

Volksfest: Vom 10. bis zur 12. Oktober findet auf dem Neuburger Schrannenplatz die Herbst-Dult statt. Genau wie bei der Frühjahrsdult ist der Sonntag mit dem Krammarkt in der Innenstadtstraße sowie den verkaufsoffenen Geschäften der dortige Höhepunkt.

Messen: Im Wittelsbacher Jagdschloss Grünau können vom 10. bis zum 12. Oktober verschiedenste Jagdwaffen und deren Zubehör bei Deutschlands größter Outdoormesse für Jäger und Schützen begutachtet werden. Über 480 Aussteller aus dem In- und Ausland werden vor Ort sein. Regionale Firmen und Unternehmen können sich bei der „A-Zu-Bi!“-Ausbildungsmesse am 11. Oktober auf Nachwuchs-Suche begeben. Jugendliche können dabei fernab schnöder Theorie verschiedene Berufe praktisch kennenlernen.

November 2025

Messe: Weinliebhaber sollten sich den 7. und 8. November im Kalender markieren. Dann nämlich gibt es wieder kulinarische Höhepunkte auf der Neuburger Weinmesse. Im Fürstlichen Marstall werden dort an einzelne Ständen verschiedenste Weine zur Verkostung angeboten. Wer will, kann dort mit den Winzern direkt ins Gespräch kommen und sich die Besonderheiten der verschiedenen Weinbauregionen erklären lassen.

Icon Vergrößern Der Weihnachtsmarkt auf dem Schranneplatz startet schon im November. Foto: Florian Staron (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Weihnachtsmarkt auf dem Schranneplatz startet schon im November. Foto: Florian Staron (Archiv)

Weihnachtsmärkte: Zum Jahresende geht es dann in die Adventszeit, inklusive der zahlreichen Weihnachtsmärkte. In Neuburg eröffnet der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz schon am 27. November.

Dezember 2025

Weihnachtsmärkte: Der historische Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz startet am 5. Dezember.