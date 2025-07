Sie sind spät, aber sie sind wieder da: Nacktschnecken

Sie sind zurück. Am Wochenende waren sie plötzlich da. Als wären sie aus dem Rasen geschlüpft, haben sie auf der wieder ergrünten Fläche eine Party gefeiert. Sie kamen nicht vereinzelt, sondern gleich in mehreren Dutzenden. Ihr Imbiss war mein Salat. Offensichtlich haben sie sich direkt wieder sehr wohlgefühlt. Dabei sind sie alles andere als willkommen.

Ich wusste, dass die Nacktschnecken nicht wirklich weg waren. Von der Armada an Schleimtieren, die vergangenen Sommer meinen Garten bevölkerten, musste ja eine Brut übrig geblieben sein. Aber das trockene Frühjahr hatte zumindest dieses eine Gute: keine Schnecken, wenig Stechmücken. Eine gewisse Anzahl der schleimigen Tiere würde ich ja auch tolerieren, die getigerten sowieso. Aber das, was sich am Wochenende erneut in meinem Garten abgespielt hat, ist einfach nicht tragbar.

Sonntagmorgen: Die Schnecke hat sich die Fensterscheibe hochgeschleimt.

Sonntagmorgen wartete eine besonders fette Nacktschnecke direkt an meinem Fenster auf mich. Draußen regnete es in Strömen - perfektes Sommerwetter für eine schöne, dicke Schleimspur. Wenn einmal die Schnecken die Terrassen-Barriere überschleimt haben und sogar das Fenster hochgehen, dann ist mein Wohlfühabstand einfach erreicht.

Also gehe ich los: leerer Joghurteimer in der linken Hand, ein Gummihandschuh an der rechten. Ich sammle sie vom Rasen auf, pflücke sie aus meinen Margeriten und rette meine Beeren vor ihrem Fraß. Ich werfe sie in den Eimer. Wie ich gelernt habe, darf ich die Schnecken keinesfalls im Wald aussetzen, also überbrühe ich sie mit heißem Wasser und sorge für ein schnelles und schmerzfreies Ende. Danach geht das tote Schleimgetier in die Restmülltonne.

Ich weiß, der Sonntag war nur ein Etappensieg. Es wird die ganze Woche regnen, also werde ich die ganze Woche meine Runden durch den Garten gehen - mit Joghurtbecher und Gummihandschuh. Nein, ich überlasse den Schleimern nicht meinen Garten. Und schon gar nicht meine Terrasse.