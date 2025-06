Schockanrufer in der Region Neuburg aktiv: Betroffene erkennen die miese Masche

Bei Bürgern in Neuburg und Ehekirchen haben Unbekannte versucht, per Telefon Geld zu erbeuten. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, hatten sich am Mittwoch mehrere Betroffene gemeldet.

Die Schock-Anrufer gaben sich als Polizisten aus und forderten von den Geschädigten Bargeld oder Kautionsleistungen in Höhe von 2000 Euro bis 75.000 Euro, um Haftstrafen abzuwenden. Den Geschädigten wurde wieder einmal vorgetäuscht, dass Angehörige in einen Verkehrsunfall verwickelt wären. Die Täter hatten allerdings kein Glück. Den drei Geschädigten war die Betrugsmasche bekannt. (AZ)